PKK'nın fesih çağrısının yıl dönümünde Abdullah Öcalan'dan yeni mesaj: Şimdi negatif aşamadan pozitif inşa aşamasına geçmeliyiz

ÖCALAN'DAN YAZILI MESAJ DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 27 Şubat 2025'te PKK'ya yapılan fesih çağrısının yıl dönümünde Abdullah Öcalan'dan yeni ve yazılı bir mesaj geleceğini duyurdu.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile İmralı heyeti üyeleri DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol, İmralı'da Öcalan ile birlikte hükümlülüğünü geçiren ve daha sonra tahliye olan Veysi Aktaş, eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk, Öcalan'ın mesajı için Ankara'da toplandı

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan yeni fotoğrafı da toplantıda paylaşıldı

"NEGATİF AŞAMADAN POZİTİF İNŞA SÜRECİNE GEÇİYORUZ"

Buldan'ın aktardığı mesajda Öcalan, "Kürtsüz Türk Türksüz Kürt olmaz"diyerek,"Şimdi negatif aşamadan pozitif inşa aşamasına geçmeliyiz. Yeni bir siyaset dönemine, stratejisine kapı açılıyor. Şiddete dayalı siyaset dönemini kapatıp, demokratik toplum ve hukuk temelli bir süreci açmayı hedefliyor ve her kesimi bu yönde imkân yaratmaya ve sorumluluk almaya davet ediyoruz." dedi.

Öcalan'ın İmralı'dan gönderdiği mesaj şu şekilde:

"27 Şubat 2025 çağrımız, demokratik siyasetin hayata geçtiği yerde silahın anlamsızlaşacağının beyanı ve tercihin açıkça siyasetten yana yapıldığının ilanıdır, bir ilke bütünlüğüdür. Negatif isyan dönemini temelde tek taraflı bir irade ve pratikle aşmayı başardık. Geride bıraktığımız süreç, şiddet ve ayrışma siyasetinden demokratik siyaset ve entegrasyona geçişi sağlayacak müzakere yeteneğini ve gücümüzü kanıtlamıştır. Çağrılarımız, konferans ve kongreler bu amaca yönelikti. Örgütün fesih ve silahlı mücadele stratejisine son verme kararları, sadece resmen ve fiilen değil zihnen de şiddetten arınmayı ve siyaset tercihini ortaya koymuştur. Bu aynı zamanda cumhuriyetle zihnen barışmanın da ilanıydı.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ VURGUSU

"Geçtiğimiz bir yıl içinde Sayın Erdoğan'ın iradesi, Sayın Bahçeli'nin çağrısı, Sayın Özel'in katkısı ve sürece olumlu katkı yapan diğer tüm siyasi, sosyal, sivil birey ve kurumların çabalarını kıymetli buluyorum. Ve özellikle Sırrı Süreyya arkadaşımızı bir kez daha büyük bir saygıyla ve özlemle anıyorum.

"KÜRTSÜZ TÜRK, TÜRKSÜZ KÜRT OLMAZ"

"Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz. Bu ilişki diyalektiğinin tarihsel bir özgünlüğü vardır. Cumhuriyetin kuruluş sürecindeki temel metinler, Türk ve Kürt birliğini ifade ediyordu. 27 Şubat çağrımız bu birlik ruhunun canlandırılma girişimi ve Demokratik Cumhuriyet talebidir. Kandan ve çatışmadan beslenme mekaniğini kırmayı amaçladık. Sorunun tarihselliğini, ciddiyetini ve üretebileceği riskleri görmek yerine kısa vadeli dar siyasi çıkarlara göre hareket etmek hepimizi zayıflatır. İnkârı ve isyanı sürekli kılmaya çalışmak, en büyük kural dışılığı kural kılmaya çalışmaktır. Son iki yüzyılda tersine çevrilmek istenen kardeşliğin önündeki engelleri kaldırıyor, kardeşlik hukukunun gereğini yapıyoruz. Nasıl bir araya gelinir ve nasıl bir arada yaşanılırı tartışmak istiyoruz.