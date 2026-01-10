SON DAKİKA
Türkiye’nin gözü ATV’de olacak

Turkcell Süper Kupa’nın ilk kez uygulanan yeni formatının finalinde Galatasaray ve Fenerbahçe bu akşam saatler 18.45’i gösterdiğinde kozlarını paylaşacak. Ezeli rakiplerin nefesleri kesecek olan buluşmasında Halil Umut Meler düdük çalacak. Nefes kesecek bu büyük heyecan canlı yayınla ATV ekranlarında yaşanacak.

Giriş Tarihi :10 Ocak 2026
Süper Lig'de nefesleri kesen bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe bu akşam 2026 yılının ilk kupasını kaldırmak için sahaya çıkacak. Ezeli rakipler Turkcell Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak.

İLK KEZ YENİ FORMATTA

Saat 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve Halil Umut Meler'in düdük çalacağı dev maçın heyecanı canlı yayınla ATV ekranlarında yaşanacak. Bu sezon ilk kez yeni formatıyla futbolseverlerin karşısına çıkan Turkcell Süper Kupa'nın yarı final maçları büyük heyecanı sahne oldu. Galatasaray, Gaziantep'teki mücadelede Trabzonspor'u 4-1 yenerek adını finale yazdırdı. Fenerbahçe ise Adana'daki maçta Samsunspor'u 2-0 mağlup etti ve kupaya ortak oldu.

ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Dev final öncesinde iki takımda da önemli eksikler var. Galatasaray'da Afrika Kupası'nda bulunan Victor Osimhen ve Jakobs ile sakatlığı süren Singo bu akşam forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de ise Afrika Kupası'ndaki En Nesyri ile sakatlığı bulunan Archie Brown ve cezalı Fred yok. Talisca, Edson Alverez ve Semedo'nun durumu ise belirsiz. Turkcell Süper Kupa finalinde normal süre berabere biterse, kazanan tarafı önce uzatmalar, gerekirse de penaltılar belirleyecek.

SAATE FIRTINA AYARI

Dün Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Süper Kupa finalinin başlama saatinin 20.30'dan 18.45'e çekildiği duyuruldu. Buna gerekçe olarak AKOM tarafından açıklanan kötü hava şartları gösterildi.

