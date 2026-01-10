Juventus'un yıldızı Galatasaray'a! Transfer için bonservis belli oldu

KİRALIK SERÜVENİ DEVAM ETTİ Zaniolo, Galatasaray sonrası sırasıyla Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'da kiralık olarak forma giydi. Son olarak sezon başında Udinese'ye kiralanan yıldız futbolcu, burada düzenli forma şansı buldu ve takımın önemli parçalarından biri haline geldi.

UDINESE BONSERVİSİ ALMAK İSTİYOR İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre Udinese, Zaniolo'nun bonservisini almak için Galatasaray'a resmi adım atmaya hazırlanıyor. Haberde, İtalyan kulübünün masada iki farklı teklif bulundurduğu belirtildi.

MASADAKİ İKİ TEKLİF Udinese'nin ilk teklifinin 5 milyon Euro bonservis + sonraki satıştan kârın %50'si olduğu ifade edildi. İkinci seçenekte ise 10 milyon Euro'luk doğrudan bonservis bedeli yer alıyor. Galatasaray yönetiminin hangi teklife nasıl yaklaşacağı merak konusu.

SEZON PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DETAYI Nicolo Zaniolo, bu sezon Udinese formasıyla çıktığı 23 maçta 6 gol ve 2 asist üreterek dikkat çekti. Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olarak gösterilen İtalyan futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Sarı-kırmızılıların bu transferden nasıl bir kazanç elde edeceği, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.