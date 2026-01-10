Juventus'un yıldızı Galatasaray'a! Transfer için bonservis belli oldu
Süper Lig'in lideri Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Cimbom, Juventus'un Hollandalı yıldızı Teun Koopmeiners'i renklerine katmak adına takibe aldı. İşte yaşanan son gelişmeler...
Bu sezon da Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmak ve mücadele verdiği tüm kulvarlarda ipi göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer mesaisi çok yoğun geçiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerleyen Aslan'ın gündeminde yıldız bir isim daha var.
ZANIOLO KARARI VERİLDİ
Son dakika Galatasaray transfer haberlerinde Nicolo Zaniolo öne çıktı. Sarı-kırmızılıların sezon başında Udinese'ye kiraladığı İtalyan futbolcu hakkında İtalya'dan dikkat çeken bir karar duyuruldu.
ROMA'DAN BÜYÜK BEDELLE GELMİŞTİ
Galatasaray, Zaniolo'yu 2022/23 sezonu ara transfer döneminde Roma'dan 15 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmış ve transfer büyük ses getirmişti. Ancak 26 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla beklentilerin gerisinde kaldı.
KİRALIK SERÜVENİ DEVAM ETTİ
Zaniolo, Galatasaray sonrası sırasıyla Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'da kiralık olarak forma giydi. Son olarak sezon başında Udinese'ye kiralanan yıldız futbolcu, burada düzenli forma şansı buldu ve takımın önemli parçalarından biri haline geldi.
UDINESE BONSERVİSİ ALMAK İSTİYOR
İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre Udinese, Zaniolo'nun bonservisini almak için Galatasaray'a resmi adım atmaya hazırlanıyor. Haberde, İtalyan kulübünün masada iki farklı teklif bulundurduğu belirtildi.
MASADAKİ İKİ TEKLİF
Udinese'nin ilk teklifinin 5 milyon Euro bonservis + sonraki satıştan kârın %50'si olduğu ifade edildi. İkinci seçenekte ise 10 milyon Euro'luk doğrudan bonservis bedeli yer alıyor. Galatasaray yönetiminin hangi teklife nasıl yaklaşacağı merak konusu.
SEZON PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DETAYI
Nicolo Zaniolo, bu sezon Udinese formasıyla çıktığı 23 maçta 6 gol ve 2 asist üreterek dikkat çekti. Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olarak gösterilen İtalyan futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Sarı-kırmızılıların bu transferden nasıl bir kazanç elde edeceği, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
İNGİLTERE'DE BEKLENEN OLMADI
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız veren Galatasaray, ocak ayında yine ses getirecek hamleler yapmayı hedefliyor. Sezon başında kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla büyük yankı uyandıran sarı-kırmızılılar, bu kez rotayı İngiltere'ye çevirmişti.
BERNARDO SILVA İDDİASI GÜNDEME GELMİŞTİ
Cimbom'un, Manchester City forması giyen Portekizli yıldız Bernardo Silva ile ilgilendiği öne sürülmüştü. İngiliz devinin, tecrübeli futbolcuyu yeni sezon planlamasında düşünmediği ve Galatasaray'ın bu fırsatı değerlendirmek istediği iddia edilmişti.
KONTRATI BİTİYOR
31 yaşındaki Bernardo Silva'nın Manchester City ile olan sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, transfer iddialarını daha da güçlendirdi. Sarı-kırmızılıların, yıldız oyuncuyu bonservissiz olarak kadrosuna katma ihtimali spor kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.
JUVENTUS DEVREYE GİRDİ
İtalyan basınından TuttoJuve'de yer alan habere göre, Juventus da Bernardo Silva transferi için harekete geçti. Haberde, İtalyan devinin girişimlerini hızlandırdığı ve Portekizli futbolcuyu sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.
MERKEZİ ROL VAADİ
Juventus yönetiminin, Bernardo Silva'ya takım içinde verilecek merkezi rol ve sportif proje ile oyuncuyu ikna etmeyi planladığı aktarıldı. İtalyan ekibinin, bu transferde oldukça ısrarcı olduğu ve Silva'nın sezon sonunda Juventus forması giyeceğine inandığı ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Bernardo Silva, bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 27 maçta 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri yaklaşık 27 milyon euro olarak gösterilen Portekizli yıldızın geleceğiyle ilgili belirsizlik ise transfer piyasasında rekabeti kızıştırmış durumda.
GALATASARAY ORTA SAHAYA ODAKLANDI
Trendyol Süper Lig'de devre arasına lider giren Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin transferde hızlı hamleler yapmasının ardından özellikle orta saha takviyesi konusunda süreci hızlandırdı.
OKAN BURUK'TAN NET TALEP
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yönetim, orta sahaya defansif yönü güçlü, oyunun iki yönünü oynayabilen bir isim kazandırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda yürütülen temaslar, taraftarlar tarafından da yakından takip ediliyor.
SÜRPRİZ İSİM: ALAN VARELA
Galatasaray'ın orta saha listesine son olarak Porto forması giyen Arjantinli yıldız Alan Varela eklendi. Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Varela için ciddi bir teklif hazırlığı içindeydi.
TEKLİF RAKAMI ORTAYA ÇIKTI
Haberde, Galatasaray'ın Porto'nun kapısını 28 milyon euro bonservis + 4 milyon euro şarta bağlı bonus içeren bir paketle çalmayı planladığı aktarıldı. Ancak bu iddiaların basına yansımasının ardından Portekiz ekibinden net bir tavır geldi.
PORTO'DAN KESİN RET
Porto yönetiminin, Alan Varela için henüz resmi bir teklif gelmeden transfere kapıyı kapattığı belirtildi. Arjantinli futbolcunun, şu anda Pablo Rosario'nun yedeği konumunda olmasına rağmen takımın geleceği açısından önemli bir parça olarak görüldüğü ifade edildi.
FARİOLI'NİN PLANLARINDA YER ALIYOR
24 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Porto Teknik Direktörü Francesco Farioli'nin planları arasında yer aldığı ve bu nedenle satışına sıcak bakılmadığı vurgulandı.
SÖZLEŞMESİ VE SERBEST KALMA MADDESİ
Alan Varela'nın sözleşmesi geçtiğimiz sezon yenilenerek 2030 yılına kadar uzatıldı. Yeni kontratına ayrıca 75 milyon euro'luk serbest kalma maddesi eklendi. Bu şartlar, Galatasaray'ın transfer ihtimalini şimdilik zora sokmuş durumda.
ORTA SAHA TRANSFERİNDE ÖNCELİK KOOPMEINERS
Ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni yıla transfer parolasıyla giren sarı-kırmızılılarda öncelikli hedef, merkez orta sahaya üst düzey bir isim kazandırmak.
YILDIZ LİSTE GENİŞLİYOR
Galatasaray, ara transfer döneminde daha önce Davide Frattesi, Manuel Ugarte, Andre Trindade ve Ruben Neves gibi önemli isimlerle ilgilenmişti. Bu listeye son olarak Teun Koopmeiners eklendi.
GALATASARAY TEMASLARA HAZIR
Sportface'te yer alan habere göre Galatasaray yönetimi, orta sahaya hem kalite hem de fizik gücü katmak amacıyla ocak ayında somut bir hamle yapmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, Juventus forması giyen Hollandalı futbolcuyu yakından takip ederken, İtalyan kulübüyle temas kurmak için ilk teklif taslağını hazırlamış durumda.
JUVENTUS'TAN YÜKSEK TALEP
Ancak Juventus cephesi, bu transferde oldukça net bir duruş sergiliyor. Torino ekibi, Koopmeiners'ı Atalanta'dan 58 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı için oyuncuyu düşük bir bedelle elden çıkarmaya sıcak bakmıyor.
GALATASARAY'IN TEKLİF FORMÜLÜ
Galatasaray'ın, Koopmeiners için satın alma opsiyonlu ve zorunlu satın alma maddesi içeren bir kiralama teklifi üzerinde durduğu ifade ediliyor. Sarı-kırmızılıların opsiyon için düşündüğü 25-27 milyon euro bandındaki rakamların ise Juventus'u ikna etmekten uzak olduğu belirtiliyor.
JUVENTUS'UN ŞARTI NET
İtalyan devinin, bu transferin gerçekleşmesi için en az 40 milyon euro seviyesinde bir teklifi masada görmek istediği kaydediliyor. Bu şartlar, Galatasaray'ın transferdeki en büyük handikabı olarak öne çıkıyor. Ancak yönetim, farklı opsiyonları da pazarlığa ekleyerek sonuca gitmek amacında.