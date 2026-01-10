A.B.İ.’nin Çağla’sı Afra Saraçoğlu yeni rolünü anlattı: Ailesini korumaya çalışan bir kadın!

Yetenekli oyuncu Afra Saraçoğlu, dizide hayat verdiği Çağla karakteri için şunları söyledi: "Çağla, yaralarının etrafında kendisini ve ailesini korumaya çalışan genç bir kadın. Çok katmanlı bir karakter ve değişime çok açık. Ben de seçimleriyle hangi yöne gideceğini görmeyi bekliyorum."