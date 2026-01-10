Öğrenci verileriyle 'güzellik' yarışması kurmuştu: O sitenin mimarı cezaevinde!

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde 2001 yılından bu yana kayıt yaptırmış kız öğrencilerin fotoğraflarını ele geçirerek kurduğu internet sitesinde bu görüntüleri "en güzel", "en çirkin" gibi başlıklar altında oylamaya açtığı belirlenen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde kadın öğrencilerin fotoğraflarını oylamaya açan şahıs tutuklandı

"EN İYİ 50" VE "EN KÖTÜ 50" LİSTELERİ OLUŞTURULDU

Edinilen bilgilere göre, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde öğrenim gören ve mezun olan kız öğrencilere ait fotoğraflar ile öğrenci numaraları, izinsiz şekilde bir internet sitesinde paylaşıldı. Söz konusu sitede öğrenciler "en güzel", "en çirkin" başlıkları altında oylamaya sunulurken, ayrıca "en iyi 50" ve "en kötü 50" listeleri oluşturuldu. Olay, kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.