Öğrenci verileriyle 'güzellik' yarışması kurmuştu: O sitenin mimarı cezaevinde!
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde 2001 yılından bu yana kayıt yaptırmış kız öğrencilerin fotoğraflarını ele geçirerek kurduğu internet sitesinde bu görüntüleri "en güzel", "en çirkin" gibi başlıklar altında oylamaya açtığı belirlenen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"EN İYİ 50" VE "EN KÖTÜ 50" LİSTELERİ OLUŞTURULDU
Edinilen bilgilere göre, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde öğrenim gören ve mezun olan kız öğrencilere ait fotoğraflar ile öğrenci numaraları, izinsiz şekilde bir internet sitesinde paylaşıldı. Söz konusu sitede öğrenciler "en güzel", "en çirkin" başlıkları altında oylamaya sunulurken, ayrıca "en iyi 50" ve "en kötü 50" listeleri oluşturuldu. Olay, kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.
SİTE KAPATILDI FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ
Bir süre erişime kapatılan siteye daha sonra girilmek istendiğinde, sitenin kapatıldığı ve paylaşılan fotoğrafların silindiğine dair bir mesajla karşılaşıldı.
SAKARYA VE ANTALYA'DA OPERASYON
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 7 Ocak'ta İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerine ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilerek yayımlandığının tespit edilmesi üzerine 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sakarya ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.E.İ. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
ÜNİVERSİTEDEN "ESKİ SİSTEM" AÇIKLAMASI
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, 4 Ocak'ta gelen bildirimler doğrultusunda öğrenci ve mezunlara ait vesikalık fotoğraflar ile öğrenci numaralarının hukuka aykırı yollarla ele geçirilerek dijital bir ortamda yayımlandığının belirlendiği ifade edildi. Açıklamada, idari, hukuki ve teknik inceleme süreçlerinin derhal başlatıldığı, veri sızıntısının ise 2024 yılı sonunda devre dışı bırakılan eski öğrenci bilgi sistemiyle ilişkili olduğunun tespit edildiği kaydedildi.