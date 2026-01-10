PODCAST CANLI YAYIN

Batı yağmura doğu kara teslim! 48 ile sarı kodlu alarm: Fırtına 80 km’yi aşacak

Valilik, Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı geldi. Batı kesimlerde kuvvetli yağmur ve fırtına beklenirken doğu bölgelerde kar yağışı etkisini artıracak. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 48 il için sarı kodlu alarm verildi. İşte il il yurtta hafta sonu hava durumu.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM art arda uyarılarda bulundu. Yurdun batısında sağanak ve kuvvetli rüzgâr etkili olacak. Doğu kesimlerde ise kar yağışı şiddetini artıracak. İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 48 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı. İşte yurtta havanın nabzı...

SARI KODLU UYARI VERİLEN İLLER
Afyonkarahisar Ağrı Artvin Aydın
Balıkesir Bilecik Bingöl Bitlis
Bolu Bursa Çanakkale Denizli
Diyarbakır Edirne Erzincan Erzurum
Eskişehir Giresun Gümüşhane Hakkari
İstanbul İzmir Kars Kastamonu
Kırklareli Kocaeli Kütahya Manisa
Muğla Muş Rize Sakarya
Siirt Tekirdağ Trabzon Tunceli
Uşak Van Zonguldak Bayburt
Batman Şırnak Bartın Ardahan
Iğdır Yalova Karabük Düzce

MGM tarafından verilen sarı kodlu uyarı ne demek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre sarı kodlu uyarı, hava olaylarının olağan dışı olmamakla birlikte yer yer etkili olabileceğini ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceğini ifade eder; kuvvetli yağış, fırtına, kar, buzlanma veya sis gibi durumlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması, güncel hava durumu tahminlerini ve yetkili kurumların uyarılarını yakından takip etmesi gerektiği anlamına gelir.

⚠️ Kuvvetli Yağış Uyarısı

Marmara'nın güney ve batısı ile Kıyı Ege'de yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

🌬️ Kuvvetli Rüzgâr ve Fırtına Uyarısı

Güneyli yönlerden esecek rüzgârın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) etkili olacağı tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olmak önem arz ediyor.

❄️ Buzlanma ve Don Uyarısı

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Pus ve yer yer sisle birlikte ulaşımda aksamalara karşı sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

🏔️ Çığ Tehlikesi

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunuyor. Bu bölgelerde yaşayanların ve seyahat edenlerin tedbirli olması önem taşıyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI GELDİ

X üzerinden yapılan paylaşımda şu bilgilere yer verildi;

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre: İstanbul'da yarın (10.01.2026 Cumartesi) havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın öğle saatlerinden itibaren ise genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), zaman zaman fırtına (50-75 km/saat), yer yer kuvvetli fırtına (80-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

AKOM'DAN FIRTINA, YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI UYARISI

"İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde bu akşam etkisini tekrardan arttırması beklenen rüzgârın, Cumartesi akşam saatlerinden itibaren fırtına, gece saatlerinden itibaren ise kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde eseceği, beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Fırtına ve kuvvetli sağanak yağmurun ardından Pazar öğle saatlerinden itibaren ise bölgemizde sıcaklıkların 8-10°C birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor.

Çarşamba sabah saatlerine kadar sıcaklıkların -1 ila 4°C'ler aralığında seyredeceği ve Pazar akşamından itibaren karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar, Pazartesi ilk saatlerden itibaren yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olması bekleniyor. Vatandaşlarımızın tedbirli ve hazırlıklı olması önem arz etmektedir."

MGM'DEN PEŞ PEŞE UYARI

Denizlerimizde (Marmara ve Ege) Fırtına Bekleniyor!

Marmara'da rüzgarın, yarın (10.01.2026) öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın (11.01.2026) Pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Ege'de rüzgarın, yarın (10.01.2026) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın (11.01.2026) Pazar günü ilk saatlerde kuzeyinde, akşam saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Başlama Zamanı -10.01.2026 12:00
Bitiş Zamanı -11.01.2026 19:00

Marmara'nın Güneyi ile Kıyı Ege'de Yerel Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) batı bölgelerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Balıkesir ve Bursa çevreleri ile Çanakkale'nin güney ve doğusunda yerel kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Başlama Zamanı -10.01.2026 14:00
Bitiş Zamanı -11.01.2026 15:00

Trakya Kesiminde Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) Trakya Kesimi'nde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Başlama Zamanı -10.01.2026 12:00
Bitiş Zamanı- 10.01.2026 21:00

Batı Bölgelerde Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınaya Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren rüzgarın, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Eskişehir) ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), yer yer kuvvetli fırtına (80-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Başlama Zamanı -10.01.2026 13:00
Bitiş Zamanı -11.01.2026 09:00

İşte bölge bölge hafta sonu yurtta havanın nabzı...⬇⬇

🌦️ MARMARA BÖLGESİ

İl En Yüksek Hava Durumu
Bursa 18°C Öğleden sonra sağanak, akşam-gece yerel kuvvetli
Çanakkale 18°C Sağanak ve gök gürültülü, güneyi kuvvetli
İstanbul 15°C Öğleden sonra aralıklı sağanak
Kırklareli 10°C Sağanak ve gök gürültülü, sabah-öğle kuvvetli
🌧️ EGE BÖLGESİ

İl En Yüksek Hava Durumu
Afyonkarahisar 10°C Gece saatlerinden itibaren yağmurlu
Denizli 15°C Öğleden sonra aralıklı sağanak
İzmir 18°C Sağanak ve gök gürültülü, yerel kuvvetli
Muğla 11°C Sağanak ve gök gürültülü, yerel kuvvetli
⛈️ AKDENİZ BÖLGESİ

İl En Yüksek Hava Durumu
Adana 13°C Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü
Antalya 16°C Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü
Hatay 15°C Akşam ve gece sağanak
Isparta 9°C Gece saatlerinde yağmurlu
🌬️ İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İl En Yüksek Hava Durumu
Ankara 9°C Gece kuzey ve batısı yağmurlu
Eskişehir 12°C Gece saatlerinde yağmurlu
Kayseri 6°C Parçalı ve çok bulutlu
Konya 11°C Parçalı ve çok bulutlu
🌧️ BATI KARADENİZ

İl En Yüksek Hava Durumu
Bolu 8°C Akşam-gece yağmur, yüksekleri karla karışık
Düzce 14°C Akşam ve gece sağanak
Sinop 17°C Parçalı ve çok bulutlu
Zonguldak 17°C Akşam ve gece sağanak
🌬️ ORTA ve DOĞU KARADENİZ

İl En Yüksek Hava Durumu
Amasya 9°C Parçalı ve çok bulutlu
Rize 10°C Sabah saatlerinde yağmurlu
Samsun 15°C Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon 10°C Parçalı ve çok bulutlu
❄️ DOĞU ANADOLU

İl En Yüksek Hava Durumu
Erzurum -3°C Sabah saatlerinde kar yağışlı
Kars -4°C Sabah saatlerinde kar yağışlı
Malatya 0°C Parçalı ve çok bulutlu
Van 3°C Sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
🌫️ GÜNEYDOĞU ANADOLU

İl En Yüksek Hava Durumu
Batman 8°C Parçalı ve çok bulutlu
Diyarbakır 3°C Parçalı ve çok bulutlu
Gaziantep 11°C Akşam ve gece aralıklı yağmurlu
Mardin 9°C Parçalı ve çok bulutlu
