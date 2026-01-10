Batı yağmura doğu kara teslim! 48 ile sarı kodlu alarm: Fırtına 80 km’yi aşacak

|SARI KODLU
|UYARI
|VERİLEN
|İLLER
|Afyonkarahisar
|Ağrı
|Artvin
|Aydın
|Balıkesir
|Bilecik
|Bingöl
|Bitlis
|Bolu
|Bursa
|Çanakkale
|Denizli
|Diyarbakır
|Edirne
|Erzincan
|Erzurum
|Eskişehir
|Giresun
|Gümüşhane
|Hakkari
|İstanbul
|İzmir
|Kars
|Kastamonu
|Kırklareli
|Kocaeli
|Kütahya
|Manisa
|Muğla
|Muş
|Rize
|Sakarya
|Siirt
|Tekirdağ
|Trabzon
|Tunceli
|Uşak
|Van
|Zonguldak
|Bayburt
|Batman
|Şırnak
|Bartın
|Ardahan
|Iğdır
|Yalova
|Karabük
|Düzce
MGM tarafından verilen sarı kodlu uyarı ne demek?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre sarı kodlu uyarı, hava olaylarının olağan dışı olmamakla birlikte yer yer etkili olabileceğini ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceğini ifade eder; kuvvetli yağış, fırtına, kar, buzlanma veya sis gibi durumlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması, güncel hava durumu tahminlerini ve yetkili kurumların uyarılarını yakından takip etmesi gerektiği anlamına gelir.