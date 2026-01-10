Batı yağmura doğu kara teslim! 48 ile sarı kodlu alarm: Fırtına 80 km’yi aşacak

⚠️ Kuvvetli Yağış Uyarısı

Marmara'nın güney ve batısı ile Kıyı Ege'de yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

🌬️ Kuvvetli Rüzgâr ve Fırtına Uyarısı

Güneyli yönlerden esecek rüzgârın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) etkili olacağı tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olmak önem arz ediyor.