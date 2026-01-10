Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Antalya'da açıkladı: İlk evler Mart 2027'de teslim edilecek

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde 500 bin konut inşa edilecek.

Yüzyılın Konut Projesi’nde Antalya heyecanı: 13 bin 213 konutun kuraları çekiliyor

ANTALYA'DA KURA HEYECANI

Bu kapsamda Antalya'da 13 bin 213 konutun kuraları çekildi.

YüzÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Antalya'da düzenlenen kura töreni kapsamında yaptığı konuşmada, "İlk evleri Mart 2027'de teslim edeceğiz. Hızlı olacağız, çünkü tüm Türkiye kazanacak." dedi.

DETAYLAR GELECEK...