Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Antalya'da açıkladı: İlk evler Mart 2027'de teslim edilecek

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında il il kuralar çekilmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Antalya'da düzenlenen kura töreni kapsamında yaptığı konuşmada, "İlk evleri Mart 2027’de teslim edeceğiz. Hızlı olacağız, çünkü tüm Türkiye kazanacak." dedi.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde 500 bin konut inşa edilecek.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahiplerinin belirlenmesi için kura süreci başladı.

ANTALYA'DA KURA HEYECANI
Bu kapsamda Antalya'da 13 bin 213 konutun kuraları çekildi.

YüzÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Antalya'da düzenlenen kura töreni kapsamında yaptığı konuşmada, "İlk evleri Mart 2027'de teslim edeceğiz. Hızlı olacağız, çünkü tüm Türkiye kazanacak." dedi.

