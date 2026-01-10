Milan'dan Fenerbahçe'ye rekor bonservis talebi! Christopher Nkunku için servet
Ara transfer döneminde net bir santrfor takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Alexander Sörloth dosyasının zora girmesinin ardından rotasını Christopher Nkunku’ya çevirdi. Sarı-lacivertlilerde yönetim, yıldız bir hamleyle hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor. Milan'ın istediği bonservis ise servet değerinde. İtalyan ekibi 38 milyon euro talep ediyor.
Fenerbahçe'nin uzun süredir nabız yokladığı Alexander Sörloth transferi, Norveçli golcünün yükselen performansı nedeniyle çıkmaza girdi. Oyuncunun kulübü Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone, Sörloth'un takım için önemli bir parça olduğunu ve ayrılığın doğru olmayacağını düşünüyor.
HEDEFTE NKUNKU VAR
Bu gelişme sonrası İtalya'ya yönelen Fenerbahçe, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun eski öğrencisi Christopher Nkunku için şartları zorlamaya başladı. Sarı-lacivertlilerin, Fransız yıldızı ikna etmek adına maaş teklifini yukarı çektiği belirtildi.
MİLAN'IN ŞARTLARI NET
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Nkunku, Fenerbahçe'nin maaş teklifine sıcak bakıyor. Ancak transferin önündeki en büyük engel, oyuncunun kulübü AC Milan'ın tutumu.
Fenerbahçe, Nkunku'yu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katmak isterken Milan bu teklifi kesin bir dille reddetti. İtalyan devi, zorunlu satın alma maddesi içeren ve toplamda 38 milyon euroyu bulan kalıcı bir transfer talep ediyor.
EN-NESYRI FORMÜLÜ MASADA
Haberde, Fenerbahçe'nin bu seviyede bir bonservis bedelini mevcut bütçeyle karşılamasının zor olduğu vurgulandı. Ancak sarı-lacivertlilerin, Youssef En-Nesyri'yi bonservisiyle göndermesi halinde elde edilecek gelirin, Nkunku transferi için finansal kaynak yaratabileceği ifade edildi.