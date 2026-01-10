Milan'dan Fenerbahçe'ye rekor bonservis talebi! Christopher Nkunku için servet

Fenerbahçe 'nin uzun süredir nabız yokladığı Alexander Sörloth transferi, Norveçli golcünün yükselen performansı nedeniyle çıkmaza girdi. Oyuncunun kulübü Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone, Sörloth'un takım için önemli bir parça olduğunu ve ayrılığın doğru olmayacağını düşünüyor.

Bu gelişme sonrası İtalya'ya yönelen Fenerbahçe , Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun eski öğrencisi Christopher Nkunku için şartları zorlamaya başladı. Sarı-lacivertlilerin, Fransız yıldızı ikna etmek adına maaş teklifini yukarı çektiği belirtildi.

Christopher Nkunku (AFP)

MİLAN'IN ŞARTLARI NET

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Nkunku, Fenerbahçe'nin maaş teklifine sıcak bakıyor. Ancak transferin önündeki en büyük engel, oyuncunun kulübü AC Milan'ın tutumu.

Fenerbahçe, Nkunku'yu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katmak isterken Milan bu teklifi kesin bir dille reddetti. İtalyan devi, zorunlu satın alma maddesi içeren ve toplamda 38 milyon euroyu bulan kalıcı bir transfer talep ediyor.