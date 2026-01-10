Takım olarak sabırsızlanıyoruz

Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Domenico Tedesco, mücadele öncesinde değerlendirmeler yaptı. Finali oynamak için büyük bir heyecan duyduklarını belirten Tedesco, takım içindeki atmosferin son derece pozitif olduğunu ifade etti. Hazırlıkların tamamlandığını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Bu maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz. Herkes pozitif. Son idmanı yaptık. Takıma katılan ve geri dönenler var" dedi.

Fenerbahçeli futbolcu Semedo "Finalde olduğumuz için çok mutluyuz. Samsunspor'a karşı iyi oynadık ve burayı hak ettik. Güzel bir maç olsun ve sadece futbol konuşulsun. Finale iyi hazırlandık. İyi transferler yaptık" ifadelerini kullandı.



EZELİ REKABETTE DOSTLUK KARESİ

Dev maç öncesinde iki takım teknik direktörleri ve futbolcuları basın toplantısında fotoğraf çektirdi. Toplantıda bu fotoğrafla birlik ve beraberlik mesajı verildi.