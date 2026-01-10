SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Takım olarak sabırsızlanıyoruz

Domenico Tedesco takıma yeni katılan ve geri dönen oyunculardan bahsederek ”Maç için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Ocak 2026
Takım olarak sabırsızlanıyoruz

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Domenico Tedesco, mücadele öncesinde değerlendirmeler yaptı. Finali oynamak için büyük bir heyecan duyduklarını belirten Tedesco, takım içindeki atmosferin son derece pozitif olduğunu ifade etti. Hazırlıkların tamamlandığını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Bu maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz. Herkes pozitif. Son idmanı yaptık. Takıma katılan ve geri dönenler var" dedi.

Fenerbahçeli futbolcu Semedo "Finalde olduğumuz için çok mutluyuz. Samsunspor'a karşı iyi oynadık ve burayı hak ettik. Güzel bir maç olsun ve sadece futbol konuşulsun. Finale iyi hazırlandık. İyi transferler yaptık" ifadelerini kullandı.


EZELİ REKABETTE DOSTLUK KARESİ

Dev maç öncesinde iki takım teknik direktörleri ve futbolcuları basın toplantısında fotoğraf çektirdi. Toplantıda bu fotoğrafla birlik ve beraberlik mesajı verildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Halep’te neler oluyor? Suriye ordusundan SDG’ye operasyon: Şeyh Maksud Mahallesi’nin yüzde 90’ında kontrolü sağladı
Muzaffer Yıldırım’ın otelinde fuhuş rezidansında kumar! Veresiye defteri ve dijital davetiye
Kök aylığa yüzde 12.19 taban aylığa yüzde 18.48 zam! Emekliye ocak ayarı: TAKVİM yazdı teklif Meclis’te
Site aidatlarına sınır geliyor! Teklif mecliste: Yönetim planından yangın denetime kadar birçok değişiklik yolda
Süper Kupa’da yıldızlar geçidi! Okan Buruk’tan ve Domenico Tedesco’dan orta saha kararı
Bebek Otel’e ikinci baskın! Uyuşturucu soruşturmasında Selen Görgüzel dahil 4 isme gözaltı! İBB firarisinin jetinde yolculuk
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay emekle oynayarak intikam aldı
Altın piyasasını bozanlara darbe! Saf altını işlenmiş mücevher gibi gösterdiler
Kara para soruşturmasından çıkan fotoğraf: Kenan Tekdağ Ekolü mü? | Masadaki kitaba dikkat: İş, Cinsellik ve İktidar
2017’de şehit düşen PÖH için CHP’nin ret oylarına rağmen aşevi yapıldı
TFF açıkladı: Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati 18.45 olarak değişti
Başkan Erdoğan’dan Netanyahu’ya sert tepki: Firavun yardımların girişlerine izin vermiyor!
Bakan Fidan’dan Suriye mesajı: Halep’te paralel yapı ortadan kalkacak
SDG’nin Halep planı çöktü: Panik içinde Batı’ya sığındılar
Trump’tan Venezuela açıklaması: Biz girmesek Rusya ya da Çin girerdi
İBB yolsuzluk davasında rüşvet zinciri! Adem Soytekin’den 70 daire iddiası
Süper Kupa’daki dev final öncesi konuştular! Buruk rekabeti öne çıkardı Tedesco’dan Guendouzi açıklaması
CHP’de bir kriz daha: Özgür Özel canlı yayında itiraf etti Ekremciler ayaklandı: Bizden bu kadar
AB’den Şam’a tarihi ziyaret: Von der Leyen ve Costa, Ahmed Şara ile görüştü
İran’ın gölge bankacılığı! Devrim Muhafızları’nın kripto ağı ortaya çıktı