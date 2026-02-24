CHP'li Yenişehir Belediyesi'ne suçüstü: Ormanlık alana atık dökerken yakalandılar
"Çevreci" pozu kesen CHP fena yakalandı. Mersin’in Mezitli ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonunun ormanlık alana atık döktüğü anlar tespit edilirken, suçüstü yakalanan belediyeye 4 milyon 692 bin TL ceza kesildi. Sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.
Hızlı Özet Göster
- CHP'li Yenişehir Belediyesi'ne ait çöp kamyonunun ormanlık alana atık döktüğü tespit edildi.
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mersin İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.
- Görüntülerle ortaya konulan ihlal nedeniyle idari yaptırım ve adli süreç başlatıldı.
- Yenişehir Belediye Başkanlığı'na Çevre Kanunu kapsamında 4 milyon 692 bin TL ceza uygulandı.
- Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Her fırsatta "Çevrecilik" söylemine sarılan CHP yine lafta kaldı.
CHP'li Yenişehir Belediyesi'ne ait çöp kamyonunun ormanlık alana atık döktüğü anlar görüntülerle tespit edildi.
BAKANLIK CEZAYI KESTİ: 4 MİLYON 692 BİN TL
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde, 9 Şubat'ta Mezitli ilçesi Çevlik Mahallesi'ndeki ormanlık alana Yenişehir Belediyesi hizmetinde bulunan çöp toplama aracıyla atık döküldüğü belirlendi.
Görüntülerle ortaya konulan ihlal üzerine Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanırken, olayla ilgili adli süreç de başlatıldı.
SUÇ DUYURUSU
Çevre Kanunu kapsamında Yenişehir Belediye Başkanlığı'na 4 milyon 692 bin TL idari ceza uygulandı.
Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.