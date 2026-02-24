CHP'li Yenişehir Belediyesi'ne suçüstü: Ormanlık alana atık dökerken yakalandılar

Yenişehir Belediye Başkanlığı'na Çevre Kanunu kapsamında 4 milyon 692 bin TL ceza uygulandı.

Görüntülerle ortaya konulan ihlal nedeniyle idari yaptırım ve adli süreç başlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mersin İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.

Her fırsatta "Çevrecilik" söylemine sarılan CHP yine lafta kaldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü ekipleri, Mersin'in Mezitli ilçesindeki ormanlık alana atık döktüğü belirlenen Yenişehir İlçe Belediyesi'ne 4 milyon 692 bin TL idari ceza uyguladı (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)

BAKANLIK CEZAYI KESTİ: 4 MİLYON 692 BİN TL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde, 9 Şubat'ta Mezitli ilçesi Çevlik Mahallesi'ndeki ormanlık alana Yenişehir Belediyesi hizmetinde bulunan çöp toplama aracıyla atık döküldüğü belirlendi.