Spor yazarları Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Talisca, beraberlik golünü atan Jim Allevinah'ın yaptığı koşuya baksın, kaçırdığı pozisyonlarda. Eğer iyi tarafından bakılacaksa, Galatasaray'ın yenildiği haftada bir puan kazandılar, farkı ikiye indirdiler. Bunu da düşünsünler.

EMRE BOL-STRES!

Bu takıma neler oluyor? Önce Skriniar dünde arka arkaya Çağlar ve Oosterwalde kasık sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı. Acaba yanlış antrenman mı ya da yanlış yükleme mi yapılıyor?

Zira 5 günde 3 stoperi kaybetmek sadece şanssızlıkla açıklanamaz.

Galatasaray'ın puan kaybettiği ve lider bile olabileceğin bir karşılaşmaya bu kadar, "Nasıl olsa yeneriz" havasında çıkılmaz. Böyle viraj karşılaşmalarını gümbür gümbür oynayacaksın.