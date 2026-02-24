Spor yazarları Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. İki takım sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Spor yazarları, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar...
GÜRCAN BİLGİÇ-SARSAKLIĞIN ZİRVESİ (!)
Maçı anlatmaya "Vay arkadaş" diyerek başlamak lazım.
Sezonun maçına çıkan, Galatasaray'ı yakalamanın eşiğine gelen takım, son dakikalarda ayağa kalktı, son saniyelerde ise devrildi.
"Kırılma" maçında, 10 kişi kalmış rakibine topu ikram etmek sadece Fenerbahçe'nin hikayelerinde yer alan bir ayrıntı. Milyonlarca taraftarın bu kadar transfere, eline gelen fırsatlara rağmen "Acaba" diye bakmalarının nedeni de bu.
Sakarlığı ile meşhur defans hattının, tamamen sakatlanıp değişmesi ile birlikte dengenin bozulduğunu söyleyeceklerdir.
Doğrudur da. Ama mucizeyi yaratıp, kazanmaya pençeye taktıktan sonra dakika saymak nedir?
Öne geçtikleri Başakşehir, Alanya, iki Kasımpaşa ve Göztepe maçlarından puan kaybederek ayrılıyorsa bir takım, üstelik son dakikalarda topu ağlardan alıp; bunu yaşıyorsa, taraftarını nasıl inandırsın şampiyon olacağına.
"Fikstür avantajından" bahsedip, yıpranacak Galatasaray'ın zor deplasmanlarında puan kaybını beklemenin hesabındayken, kendi sahanda.
Tedesco'nun çok beğendiği Mert Müldür, üç gün önce arka direkte rakibine kafayı vurduruyor, dün de son saniyede. Çağlar, Skriniar'ın sakatlandığı dönemde arka adalesini tutup, çıkıyor. Nasıl güveneceksin bu oyuncularla yol yürüyeceğine.
"Santrafor almadılar" geyiğini çok dinlersiniz bugün ve sonrasında...
Talisca, beraberlik golünü atan Jim Allevinah'ın yaptığı koşuya baksın, kaçırdığı pozisyonlarda.
Eğer iyi tarafından bakılacaksa, Galatasaray'ın yenildiği haftada bir puan kazandılar, farkı ikiye indirdiler.
Bunu da düşünsünler.
EMRE BOL-STRES!
Bu takıma neler oluyor? Önce Skriniar dünde arka arkaya Çağlar ve Oosterwalde kasık sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı. Acaba yanlış antrenman mı ya da yanlış yükleme mi yapılıyor?
Zira 5 günde 3 stoperi kaybetmek sadece şanssızlıkla açıklanamaz.
Galatasaray'ın puan kaybettiği ve lider bile olabileceğin bir karşılaşmaya bu kadar, "Nasıl olsa yeneriz" havasında çıkılmaz. Böyle viraj karşılaşmalarını gümbür gümbür oynayacaksın.
Gözdağı vereceksin rakiplerine… Sarı- lacivertliler Skriniar'ı çok arayacak gibi görünüyor. Dün Kasımpaşa karşısında savunmasa üç benzemez vardı. Birlikte antrenmanda bile oynamayan Çağlar- Oosterwalde- Levent çok hatalar yaptı. Özellikle Levent Mercan'ın kanadı otobana döndü. Kasımpaşa takımı o bölgeyi işledikçe işledi.
Ancak golü bulamadılar. Musaba çok etkisiz kaldı. Diğer kanat Nene'nin karar mekanizmasında ciddi sorunları var. Pas vereceği yerde şut atıyor, şut atacağı yerde pas veriyor. Finalde yaptığı her şey yanlış!
İkinci Levent'in dağıldığını gören Tedesco o bölgeye Mert Müldür'ü aldı ki bu yerinde bir hamleydi. Şunu söyleyeyim; ikinci yarı savunma oyuncusuna dahi gerek yoktu. Çünkü Kasımpaşa o kadar gelmedi! Ancak Fenerbahçe aklı başında pozisyon üretmekte zorlandı. Kasımpaşa hakikaten kötü takım! İsmail'i çıkarıp Fred'i oyuna sokmanın manasını anlayamadım.
Öyle ya da böyle kenarda Kerem var. Avrupa'da kötü oynamış olabilir ama ligde atıyordu. Stres takımın gerçek oyununu oynamasına mani oldu. Son dakikalarda Asensio'nun füzesi galip gelmeye yetmedi. Fenerbahçe yine önemli bir virajı dönmeyi başaramadı. Bunu hep yaşatıyor. Son dakikanın son dakikasında gol yemek neyin nesi? Artık bu stresi yönetmeyi öğrenmek gerekiyor.
MUSTAFA ÇULCU-SINIFI GEÇTİ
Lider Galatasaray, 3 gün önce mağlup olmuş.
Puanları eşitlemek için büyük fırsat yakalamışsın, oynadığın rakip Kasımpaşa... Ligde en az galibiyet almış, en az gol atabilmiş üç takımından biri.
Beklenti tempolu, iştahlı, coşkulu, ön alan baskısı ile rakibini kendi sahasına hapseden, arayan, etkili bir Fenerbahçe ama gel gör ki aksine sahada oynayan, isteyen, arayan bir Kasımpaşa vardı.
Yasin Kol, koşmadan yürüyerek maç yönetti. Maçın başında Talisca kendini bıraktı, Fenerbahçe penaltı bekledi, daha sonra Diabate ile Kasımpaşa penaltı bekledi.
Devam kararları doğruydu. 31'de Nene topu çekti, Frimpong geç kaldı, Nene'nin ayağına dikkatsiz temasla düşürdü pozisyon penaltıydı 'devam' dedi.
VAR inceliyor, eli kulağa götürme jesti alışkanlığı, seyircinin gazını alma eğilimi gereksiz.
Bu pozisyona VAR zaten karışmaz sahada penaltı verilir veya verilmez o kadar. Frimpong'un Nene'ye kontrolsüz hareketi net sarı ama vermedi, imdadına 4. hakem yetişti.
59'da topun oynandığı bölgede iki top var; hakem oyunu devam ettiriyor! Kim hangi topla oynuyor neler oluyor?
Bir UEFA yetkilisi görse; acınacak bu halimize herhalde bir yerleri ile güler. Amatör maçta bile yapılmaz.
Ama Yasin bu yapar, kimse de karışamaz.
Ben Quanes'in ikinci sarıdan ihracı doğru. Yasin Kol maçı çok uzatmanın dışında hiç eyyam yapmadı, az hata ile sınıfı geçti.
ZEKİ UZUNDURUKAN-GOLCÜN YOKSA KAZANAMAZSIN!
Galatasaray'ın Konya'da üç puan bıraktığı haftada evinde oynuyorsun.
Rakibin ligin en zayıf takımlarından Kasımpaşa! Tarihi bir fırsat ele geçirmişsin şampiyonluk yolunda.
Maça öyle hırslı ve coşkulu başlamalısın ki... Topu adeta ısırmalısın. Ama ilk yarıda o kadar vasat bir Fenerbahçe izledik ki...
Hem de ilk yarıda daha çok gol pozisyonuna giren taraf Kasımpaşa oldu.
Ederson, Diabate'nin karşı karşıya pozisyonunda muazzam bir kurtarış yaptı.
Bu pozisyon bile Fenerbahçe'yi kendine getiremedi ilk yarıda.
Fenerbahçe ilk 45'te sadece Asensio ile bir pozisyona girdi.
O pozisyonu da Gianniotis müthiş çıkardı.
Dünkü maçın ilk yarısında Fenerbahçe iki stoperini daha kaybetti.
Skriniar'ın yokluğu zaten Fenerbahçe'yi derinden etkilemişken, önce Çağlar sonra da Oosterwolde sakatlanıp çıktı.
Yiğit Efe ve Kante oyuna girdi.
Stoper hattı tamamen değişti ve Yiğit Efe ve Guendouzi savunmanın tandemine yerleşti.
Tedesco ikinci yarıya başlarken Musaba'yı kenara alıp, Mert Müldür'ü sahaya sürdü.
İlk yarıda Musaba, Kamil Ahmet'i geçmekte zorlandı ve etkisiz kaldı.
İkinci yarıda daha derli toplu, daha istekli bir Fenerbahçe vardı sahada.
Fenerbahçe baskısı karşısında Kasımpaşa da geriye yaslandı.
Tam Fenerbahçe'nin istediği gibi bir oyun ortaya çıktı.
Ama golcüsüz Fenerbahçe'de tek silah Talisca gibi duruyordu. Ama Talisca da gününde değildi.
Oosterwolde'nin yerine oyuna giren Kante de hem güçsüz, hem de etkisizdi.
Kante'nin ritmini bulabilmesi için zamana ihtiyacı var.
Fenerbahçe'de tam ümitler bitiyorken Asensio sahneye çıktı.
Harika bir gol atarak, Fenerbahçe'ye hayat verdi.
90+5'te Asensio'nun golüyle Kadıköy görülmemiş bir coşku yaşadı.
Stadı dolduran taraftarların mutluluğu görülmeye değerdi.
Fenerbahçe 'maçı kazandım' diye düşünürken, bir mucize gerçekleşti adeta.
10 kişi ile mücadele eden Kasımpaşa inanılmaz bir golle Fenerbahçe'yi durdurdu!
Yenilen golde Guendouzi'nin hatası büyüktü.
Fenerbahçe büyük bir fırsatı elinin tersi ile itmiş oldu.
Maç sonunda Fenerbahçeli taraftarlar, büyük hayal kırıklığı yaşadı.
Maçın özeti şu: Golcün yoksa kazanamazsın!