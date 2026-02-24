Prof. Dr. Osman Erk uyardı: Oruç tutarken bu 15 yiyecekten uzak durun! Kalp ve böbreği yoruyor
Ramazan’da sağlıklı beslenme hayati önem taşıyor. İstanbul Tıp Fakültesi Acil Dahiliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Erk hazır çorbadan işlenmiş ete, gazlı içeceklerden kafeinli ürünlere kadar pek çok gıdanın oruç sürecinde risk oluşturabileceğini belirterek özellikle tuz ve katkı maddesi içeren besinlerden uzak durulması gerektiğini vurguluyor. Erk, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıların tercih edilmesini öneriyor.
- İstanbul Tıp Fakültesi Acil Dahiliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Erk, Ramazan ayında tüketilmesi sakıncalı yiyecek ve içecekleri sıraladı.
- Fast food, rafine tahıllar, pastane ürünleri, gazlı içecekler, işlenmiş et ve trans yağlı margarin gibi gıdalar bol kalori, düşük besin değeri ve zararlı katkı maddeleri içerdiği için sakıncalı bulunuyor.
- Çay, kahve, kolalı içecekler ve enerji içecekleri gibi kafeinli içecekler tansiyon yükselmesine, kalp ritmi bozukluğuna ve vücuttan su kaybına neden olabileceği için önerilmiyor.
- Baklava türü şerbetli tatlılar bol karbonhidrat ve yağ içerdiği için az miktarda ve yemek sonrası tüketilmesi gerekiyor.
- Sütlü tatlılar ve güllaç, şerbetli tatlılara göre daha tercih edilebilir tatlılar olarak belirtiliyor.
11 ayın sultanı Ramazan'da hem sahur hem de iftarda beslenme alışkanlıkları çok önemli oluyor. Dikkat edilmezse hastalıklara zemin hazırlıyor. İstanbul Tıp Fakültesi Acil Dahiliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Erk Ramazan'da tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekleri sıralıyor...
📌FAST FOOD: Bol miktarda hayvansal yağ, glüten, tuz, katkı maddeleri içerir.
📌RAFİNE TAHILLAR: Glisemik indeksi oldukça yüksek, tatlı kategorisinde, kalorisi bol, besin değeri düşük olan bir gıda grubudur.
📌PASTANE ÜRÜNLERİ: Bazı pastane ürünleri rafine karbonhidrat, glüten, doymuş ve trans yağ, bol kalori, az besin içerebilir.
📌BEYAZ PİRİNÇ: Glisemik indeksi yüksek, besin değeri düşük işlenmiş bir tahıldır.
📌GAZLI İÇECEKLER: Bol kalori, sıfır besin, bol miktarda tatlandırıcı ve fruktozdan zengin mısır şurubu içerir.
📌SOSİS: Trans yağ, doymuş yağ, glüten, katkı maddeleri ve bol tuz içerir.
📌İŞLENMİŞ ET: Bol miktarda tuz, koruyucu madde, kanserojen nitrat ve doymuş yağ içerir.
📌TRANS YAĞLI MARGARİN: Bol kalori, trans yağ, birçok koruyucu katkı maddesi içerir.
📌PATATES CİPSİ: Tuz, bol miktarda kalori, katkı maddeleri, nişasta ve işlenmiş yağ içerir.
📌KIZARMIŞ PATATES: Bol miktarda nişasta, rafine sıvı yağ ve kalori içerir, besin değeri oldukça düşüktür.
📌TAVUK NUGGET:Tuz, bol miktarda kalori, doymuş yağ, işlenmiş sıvı yağ, nişasta içerir.
📌HAZIR ÇORBA: Bol miktarda tuz, renklendirici, tatlandırıcı ve diğer birçok katkı maddeleri içerir.
📌KREMALI KAHVE:Bol kalori, süt tozu, kafein, doymuş yağ içerir.
KAFEİNLİ İÇECEKLERDEN UZAK DURUN
Çay, kahve, kolalı içecekler, enerji içecekleri, çikolatalar ve bazı ilaçlar kafein içerirler. Kafein kısa süre içinde karaciğerlerde depolanan şekerlerin kana karışmasını sağlayarak kan şekerini yükselten ve enerji sağlayan bir kimyasal maddedir.
Ayrıca vücutta adrenalin, noradrealin ve kortizol salgılanmasına neden olur. Kafein bu etkileri ile tansiyonu yükseltebilir, kalp ritminde düzensizliğe neden olabilir. Kafeinli içecekler, ayrıca vücuttan su kaybına neden olur.
ŞERBETLİ DEĞİL SÜTLÜ TATLI
Baklava türü şerbetli tatlılar bol miktarda karbonhidrat, yağ ve un içerirler, kalorileri fazladır, kilo aldırırlar ve insülin salgılanmasına neden olarak
kan şekerini düşürürler.
Şerbetli tatlıların ramazan ayı boyunca az miktarda ve yemek sonrası tüketilmesi uygun olur.
Sütlü tatlılar ve güllaç ise daha tercih edilebilir tatlılardır.