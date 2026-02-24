Prof. Dr. Osman Erk uyardı: Oruç tutarken bu 15 yiyecekten uzak durun! Kalp ve böbreği yoruyor

Hazır çorbalar yüksek tuz ve çeşitli katkı maddeleri nedeniyle risk oluşturabiliyor.



📌TRANS YAĞLI MARGARİN: Bol kalori, trans yağ, birçok koruyucu katkı maddesi içerir.

📌PATATES CİPSİ: Tuz, bol miktarda kalori, katkı maddeleri, nişasta ve işlenmiş yağ içerir.

📌KIZARMIŞ PATATES: Bol miktarda nişasta, rafine sıvı yağ ve kalori içerir, besin değeri oldukça düşüktür.

Kızartmalar ve trans yağ içeren besinler iftar sonrası mide problemlerine neden olabiliyor.



📌TAVUK NUGGET:Tuz, bol miktarda kalori, doymuş yağ, işlenmiş sıvı yağ, nişasta içerir.

📌HAZIR ÇORBA: Bol miktarda tuz, renklendirici, tatlandırıcı ve diğer birçok katkı maddeleri içerir.

📌KREMALI KAHVE:Bol kalori, süt tozu, kafein, doymuş yağ içerir.

Kafeinli içecekler vücutta su kaybına ve tansiyon yükselmesine neden olabiliyor. KAFEİNLİ İÇECEKLERDEN UZAK DURUN



Çay, kahve, kolalı içecekler, enerji içecekleri, çikolatalar ve bazı ilaçlar kafein içerirler. Kafein kısa süre içinde karaciğerlerde depolanan şekerlerin kana karışmasını sağlayarak kan şekerini yükselten ve enerji sağlayan bir kimyasal maddedir.



Ayrıca vücutta adrenalin, noradrealin ve kortizol salgılanmasına neden olur. Kafein bu etkileri ile tansiyonu yükseltebilir, kalp ritminde düzensizliğe neden olabilir. Kafeinli içecekler, ayrıca vücuttan su kaybına neden olur.

Şerbetli tatlılar yüksek kalori içerikleri nedeniyle ölçülü tüketilmeli. ŞERBETLİ DEĞİL SÜTLÜ TATLI Baklava türü şerbetli tatlılar bol miktarda karbonhidrat, yağ ve un içerirler, kalorileri fazladır, kilo aldırırlar ve insülin salgılanmasına neden olarak

kan şekerini düşürürler.