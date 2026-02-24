Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayında

Gündüz kuşağının en çok konuşulan programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün izleyiciyle buluşmayı sürdürüyor. Kayıp kişilere dair dosyalar, dolandırıcılık iddiaları ve şüpheli ölüm vakalarının ele alındığı program her bölümüyle gündem yaratıyor.

GÜNLER SONRA BABASINA KAVUŞTU

Müge Anlı'da bir baba daha evladına kavuştu. 20 yaşındaki down sendromlu genç adam kayboldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicisi sayesinde kayıp genç bulundu. Çocuğun bulunmasına vesile olan Serdar Bey canlı yayına katıldı. Serdar Bey, "20-25 dakika takip ettim. Ambulans çarpıyordu. Herkes ondan kaçıyordu"şeklinde ifade etti.

Otobüsten inip kayboldu, Müge Anlı'da bulundu. Abla hayatından endişe ettiği kardeşine kavuştu. Canlı yayında kardeşi Saime'nin yanına gitti. Saime Bora'nın ardında biir aile dramı ortaya çıktı. Saime Bora'nın eşi "Hem fırında çalışıp hem eve bakıyorum"şeklinde ifade etti. 23 yıldır evli olduklarını ifade eden Saime'nin kocasıeşine olan sevgisini gözler önüne serdi.

Görümcesi "Bu evde herkes mağdur durumda"şeklinde ifade etti. Ablası ise evin yaşanılacak bir durumda olmadığını belirtti.