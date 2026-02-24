İstihdamın korunması için 51 milyarlık kaynak: İşçisini çıkarmayana ayda 3.500 lira destek
İşsizlik Sigortası Fonu’ndan 51 milyar lira imalat sektörüne aktarılacak. Emek yoğun sektörlerde istihdamını koruyan işverenlere, çalışan başına aylık 3 bin 500 lira nakdi destek verilecek. KOBİ’ler için 6 aya kadar anapara ödemesiz kredi imkânı sağlanacak.
Hızlı Özet Göster
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı hayata geçirildi ve İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yaklaşık 51 milyar liralık kaynak imalat sektörüne aktarılacak.
- Tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya gibi emek yoğun sektörlerde istihdamını koruyan işverenlere çalışan başına aylık 3 bin 500 lira nakdi destek verilecek.
- KOBİ'ler ve büyük ölçekli firmalar bir aylık istihdam maliyetleriyle orantılı 50 milyon liraya kadar krediye, 6 aya kadar anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli olarak erişebilecek.
- Program kapsamında 221 binden fazla iş yerinin destekten yararlanması ve yaklaşık 1 milyon 100 bin istihdamın korunması hedefleniyor.
- KOSGEB, emek yoğun 4 sektör dışındaki imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 10 puanını karşılayacak.
Enflasyonla mücadele programını uygularken büyüme, yatırım, ihracat ve istihdamdan taviz vermeyen ekonomi yönetimi, imalat sektöründe yönelik yeni bir destek programını hayata geçirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde geliştirilen İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı ile İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yaklaşık 51 milyar liralık bir kaynak doğrudan imalat sektörünün hizmetine sunuldu. Yeni programla emek yoğun sektörlere nakdi destek sağlanırken, KOBİ'ler için üç yıla yayılan finansman kalkanı oluşturulacak.
ÇALIŞAN BAŞINA 3.500 TL
İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 51 milyar liralık kaynak imalat sektörüne yönlendirilecek. Emek yoğun sektörlerde istihdamını koruyan işverenlere çalışan başına aylık 3 bin 500 lira nakdi destek verilecek. KOBİ'ler ve büyük ölçekli firmalar, bir aylık istihdam maliyetleriyle orantılı 50 milyon liraya kadar krediye ulaşacak. KOBİ'ler için 6 aya kadar anapara ödemesiz, 36 aya kadar vadeli kredi imkânı sağlanacak. Desteklerle yaklaşık 1 milyon 100 bin istihdamın korunması hedefleniyor. 221 binden fazla iş yeri destekten yararlanacak.
1.4 TRİLYON TL'LİK TEŞVİK
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca KOSGEB'de düzenlenen İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı İmza Töreni'ne, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak yıllardır üretimi, istihdamı ve işverenleri destekleyen çok güçlü bir teşvik altyapısı oluşturduklarını vurgulayan Işıkhan, toplam 15 kalemde teşvik uygulamasına devam ettiklerini, 2004'ten bugüne kadar toplam 1 trilyon 382 milyar lira teşvik ödemesi gerçekleştirdiklerini söyledi.
İSTİHDAM DESTEĞİ
İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı ile İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yaklaşık 51 milyar liralık bir kaynağı doğrudan imalat sektörünün hizmetine sunulduğunu belirten Işıkhan, "Programın ilk ayağını, emek yoğun sektörlere nakdi destek oluşturuyor. Başta tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya gibi istihdam kapasitesi yüksek sektörlerimizde istihdamını koruyan her bir işverenimize, çalışan başına aylık 3 bin 500 lira nakdi destek sağlıyoruz. Bu desteği, işverenlerimizin kamu borçlarından mahsup ederek doğrudan bir can suyu haline getiriyoruz. Programın ikinci ayağı ise 3 yıl boyunca İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak olan KOBİ'lerimize Finansman Kalkanı oluşturmaktadır. Öncelikli sektörler dışında yer alan, imalat sektörlerindeki KOBİ'lerimiz için de finansmana erişimi kolaylaştırıyoruz. 221 binden fazla iş yerimizi ilgilendiren bu adımda, azami 6 ay anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli bir krediyi işletmelerimize sunuyoruz. Bu programla toplamda 1 milyon 100 bin istihdamı korumayı hedefliyoruz" diye konuştu.
100 MİLYARLIK FİNANSMAN
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Başkan Erdoğan'ın müjdelediği imalat sanayisine 100 milyarlık finansman programının detaylarını açıkladı. Kacır, "KOBİ'lerimiz ve büyük ölçekli firmalarımız, bir aylık istihdam maliyetleriyle orantılı 50 milyon liraya kadar krediye, 6 ayı anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli uygun koşullarda erişebilecek, finansman maliyeti yüzde 33'e kadar düşecek. Finansman programı kapsamında KOBİ'lerimize kefalet desteği sunacağız. Emek yoğun 4 sektör dışındaki imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lerimizin, 2025 Kasım-Aralık ortalama istihdam düzeylerini koruma taahhüdü karşılığında, kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 10 puanını KOSGEB karşılayacak"bilgisini verdi.
NAKİT AKIŞLARIRAHATLATILACAK
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, imalat sanayisinin, ihracatın lokomotifi, teknolojik dönüşümün taşıyıcısı ve sürdürebilir kalkınmanın temeli olduğunu söyledi. Çakar,"Paketle, imalat sanayinde faaliyet gösteren firmalarımızın işletme sermayesi ihtiyacı karşılanarak, finansmana erişimi sağlanacak. KOBİ'lerin finansmana erişimi sağlanarak, nakit akışları rahatlatılacak, üzerlerindeki maliyet baskısı azaltılacak. Mevcut istihdamın korunmasına katkı verilmiş olacak, etkin kapasitesinin kaybı önlenmiş olacak"dedi. Çakar, Kredi Garanti Fonu (KGF) teminat mekanizması sayesinde, krediye erişimde teminat sıkıntısı yaşayan firmalar için güçlü bir destek zinciri oluşturduklarını anlatt.ı Reel sektöre, güçlü bir finansman desteği sağlayacaklarını vurgulayan Çakar, "Bankacılık sektörü olarak ticari kredilerimizin bugün itibariyle yüzde 33'ünü imalat sanayine vermiş olacağız" diye konuştu. Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Akben de Katılım Bankaları sektörünün toplam aktif büyüklüğünün 2025 yılı sonunda 2 trilyon 222 milyar liraya ulaştığını bildirdi. Akben, "Katılım bankalarımız sadece finansman sağlayan kurumlar değil, aynı zamanda çözüm üreten birer iş ortağıdır"dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLADIĞI100 MİLYARLIKPROGRAMINAYRINTILARI
KOBİ'ler ve büyük ölçekli firmalar, bir aylık istihdam maliyetleriyle orantılı 50 milyon liraya kadar krediye ulaşacak.
Kredi 6 ayı anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli uygun koşullarda verilecek.
Finansman maliyeti yüzde 33'e kadar düşecek.
KOBİ'lere kefalet desteği sunulacak.
Emek yoğun 4 sektör dışındaki imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'ler, 2025 Kasım-Aralık ortalama istihdam düzeylerini koruma taahhüdü karşılığında, kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 10 puanını KOSGEB karşılayacak.
Böylelikle yıllık finansman maliyeti, yüzde 23'e kadar düşmüş olacak.
Bu kapsamlı finansman programına, mart ayı başından itibaren başvurulabilecek.
51 MİLYARLIK PAKET NASIL İŞLEYECEK?
İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 51 milyar liralık kaynak imalat sektörüne yönlendirilecek.
Emek yoğun sektörlerde istihdamını koruyan işverenlere çalışan başına aylık 3 bin 500 lira nakdi destek verilecek.
KOBİ'ler için 6 aya kadar anapara ödemesiz, 36 aya kadar vadeli kredi imkânı sağlanacak.
Desteklerle yaklaşık 1 milyon 100 bin istihdamın korunması hedefleniyor.
221 binden fazla iş yeri destekten yararlanacak.