SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Cimbom Matador’un peşinde: Kontratı 2027 yılında sona erecek

Hem oyuncu hem de Fransız kulübüyle temaslara başlayan Abdullah Kavukcu, Ruiz’in kontratında yer alan ancak sezon sonu devreye girecek serbest kalma maddesini ara transferde devreye sokmak için görüşmelerini sürdürüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Ocak 2026
Cimbom Matador’un peşinde: Kontratı 2027 yılında sona erecek

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Orta saha bölgesi için 6-8 oynayabilen bir oyuncu arayışında olan Galatasaray rotasını Fransa'ya çevirdi. Sarı- Kırmızılılar'ın PSG'nin İspanyol yıldızı Fabian Ruiz'i gündemine aldığı öğrenildi. Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukcu'nun, hem oyuncu hem de PSG'nin sportif direktörü Luis Campos ile transfer için girişimlere başladığı da gelen bilgiler arasında. Kavukcu'nun İspanyol orta sahanın kontratında yer alan ancak sezon sonu devreye girecek serbest kalma maddesini ara transfer döneminde devreye sokmak için yoğun mesai harcadığı öğrenildi. Kavukcu'nun önerisinin kabul edilmesi halinde Galatasaray'ın oyuncuyu serbest kalma maddesini ödeyerek kadrosuna katması bekleniyor. Bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda 21 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Ruiz'in kontratı 2027 yılında sona erecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Halep’te neler oluyor? Suriye ordusundan SDG’ye operasyon: Şeyh Maksud Mahallesi’nin yüzde 90’ında kontrolü sağladı
Başkan Erdoğan’dan Netanyahu’ya sert tepki: Firavun yardımların girişlerine izin vermiyor!
AK Parti’den fahiş site aidatlarına neşter darbesi! Yönetim planından yangın denetime kadar birçok değişiklik yolda
Bebek Otel’e ikinci baskın! Uyuşturucu soruşturmasında Selen Görgüzel dahil 4 isme gözaltı! İBB firarisinin jetinde yolculuk
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay emekle oynayarak intikam aldı
SDG’nin Halep planı çöktü: Panik içinde Batı’ya sığındılar
Süper Kupa’da yıldızlar geçidi! Okan Buruk’tan ve Domenico Tedesco’dan orta saha kararı
Altın piyasasını bozanlara darbe! Saf altını işlenmiş mücevher gibi gösterdiler
Kara para soruşturmasından çıkan fotoğraf: Kenan Tekdağ Ekolü mü? | Masadaki kitaba dikkat: İş, Cinsellik ve İktidar
2017’de şehit düşen PÖH için CHP’nin ret oylarına rağmen aşevi yapıldı
Trump’tan Venezuela açıklaması: Biz girmesek Rusya ya da Çin girerdi
Bakan Fidan’dan Suriye mesajı: Halep’te paralel yapı ortadan kalkacak
İBB yolsuzluk davasında rüşvet zinciri! Adem Soytekin’den 70 daire iddiası
Süper Kupa’daki dev final öncesi konuştular! Buruk rekabeti öne çıkardı Tedesco’dan Guendouzi açıklaması
CHP’de bir kriz daha: Özgür Özel canlı yayında itiraf etti Ekremciler ayaklandı: Bizden bu kadar
Başkan Erdoğan talimatı verdi: Emekli maaşı en az 20 bin liraya yükselecek! Teklif TBMM’ye sunuldu
TFF açıkladı: Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati 18.45 olarak değişti
Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi çıktı: Pozitif!
AB’den Şam’a tarihi ziyaret: Von der Leyen ve Costa, Ahmed Şara ile görüştü
İran’ın gölge bankacılığı! Devrim Muhafızları’nın kripto ağı ortaya çıktı
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Denizlerde Türk ve ABD ittifakı: TPAO ile EXXON hidrokarbon arayacak! İsrail ve Rum tekeli kırılacak Denizlerde Türk ve ABD ittifakı: TPAO ile EXXON hidrokarbon arayacak! İsrail ve Rum tekeli kırılacak Kara para soruşturmasından çıkan fotoğraf: Kenan Tekdağ Ekolü mü? | Masadaki kitaba dikkat: İş, Cinsellik ve İktidar Kara para soruşturmasından çıkan fotoğraf: Kenan Tekdağ "Ekol"ü mü? | Masadaki kitaba dikkat: İş, Cinsellik ve İktidar SDG’nin Halep planı çöktü: Panik içinde Batı’ya sığındılar SDG'nin Halep planı çöktü: Panik içinde Batı'ya sığındılar Emekli akademisyen Suat Hakkı Kutay’a dost kazığı: Düğün tebriğine gitti evinden oldu Emekli akademisyen Suat Hakkı Kutay'a dost kazığı: Düğün tebriğine gitti evinden oldu Emekli zammında 26 formülü: Ek ödemeye bak kök maaşını gör! SSK, Bağ-Kur’luya taban aylık hesabı Emekli zammında 26 formülü: Ek ödemeye bak kök maaşını gör! SSK, Bağ-Kur'luya taban aylık hesabı Başkan Erdoğan ile Şara görüştü: Gündem Suriye’de güvenlik ve istikrar Başkan Erdoğan ile Şara görüştü: Gündem Suriye’de güvenlik ve istikrar