Cimbom Matador’un peşinde: Kontratı 2027 yılında sona erecek

Orta saha bölgesi için 6-8 oynayabilen bir oyuncu arayışında olan Galatasaray rotasını Fransa'ya çevirdi. Sarı- Kırmızılılar'ın PSG'nin İspanyol yıldızı Fabian Ruiz'i gündemine aldığı öğrenildi. Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukcu'nun, hem oyuncu hem de PSG'nin sportif direktörü Luis Campos ile transfer için girişimlere başladığı da gelen bilgiler arasında. Kavukcu'nun İspanyol orta sahanın kontratında yer alan ancak sezon sonu devreye girecek serbest kalma maddesini ara transfer döneminde devreye sokmak için yoğun mesai harcadığı öğrenildi. Kavukcu'nun önerisinin kabul edilmesi halinde Galatasaray'ın oyuncuyu serbest kalma maddesini ödeyerek kadrosuna katması bekleniyor. Bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda 21 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Ruiz'in kontratı 2027 yılında sona erecek.

