TOKİ’nin Türkiye genelinde büyük ilgi gören 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Bingöl ve Antalya’daki konutlar için bugün kura heyecanı yaşanıyor. Bingöl’de 2.059, Antalya’da ise 13.213 konutun hak sahipleri belirlenecek.

TOKİ 15.272 konut kurası bugün! 10 Ocak 2026 Bingöl ve Antalya’da hak sahipleri belli oluyor

TOKİ'nin gerçekleştirdiği kura çekimlerinde, 15.272 konutun hak sahipleri bugün Bingöl ve Antalya'da yapılacak çekilişlerle belirlenecek. "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında düzenlenecek kura çekimiyle, Bingöl ve Antalya'da 1+1 ve 2+1 konutlar için hak sahipleri belirlenecek. TOKİ kura saati ve canlı yayın detayları haberimizde yer alıyor.

TOKİ BİNGÖL KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Bingöl'de yapılacak 2.059 konutluk hak sahibi belirleme kura çekimi, bugün saat 11.00'da gerçekleştirilecek.

TOKİ tarafından düzenlenen çekilişte, projeye başvuran vatandaşlar arasından konut sahibi olmaya hak kazanan isimler kura yöntemiyle belirlenecek. Kura çekimi, TOKİ'nin resmi kanalları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

TOKİ BİNGÖL KONUT DAĞILIMI

Merkez: 1.400 konut

Merkez (Ilıcalar): 50 konut (kura çekilmeyecek)

Merkez (Sancak): 88 konut

Adaklı: 70 konut

Genç: 100 konut

Karlıova: 88 konut

Kiğı: 100 konut

Solhan: 100 konut

Yayladere: 63 konut (kura çekilmeyecek)

TOKİ ANTALYA KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Antalya'da yapılacak 13.213 konutluk hak sahibi belirleme kura çekimi, bugün saat 12.00'de gerçekleştirilecek.

TOKİ'nin gerçekleştireceği kura çekimi sonucunda, projeye başvuran adaylar arasından ev sahibi olmaya hak kazananlar belirlenecek. Kura süreci, TOKİ'nin resmi platformları aracılığıyla canlı olarak izlenebilecek.

TOKİ ANTALYA KONUT DAĞILIMI

Merkez (Döşemealtı – Konyaaltı): 12.000 konut

Akseki (Yarpuz Mahallesi): 70 konut

Elmalı: 200 konut

Gündoğmuş: 47 konut

İbradı: 50 konut

Korkuteli: 196 konut

Manavgat: 500 konut

Serik: 150 konut

TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI NEREDEN İZLENİR?

TOKİ'nin Bitlis için düzenlediği kura çekimi, kurumun resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla izlenebiliyor.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ TAM İSİM LİSTESİ ERİŞİME AÇILDI MI?

Kura sürecinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahiplerine ait listeler ilan edilecek. Vatandaşlar sonuçlara iki farklı platformdan ulaşabilecek:

TOKİ'nin resmi internet adresi (www.toki.gov.tr)

e-Devlet sistemi (www.turkiye.gov.tr)

Başvuru yapan adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca sorgulayabilecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ

10 Ocak Antalya - Bingöl

11 Ocak Artvin - Tunceli

