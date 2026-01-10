TOKİ'nin gerçekleştirdiği kura çekimlerinde, 15.272 konutun hak sahipleri bugün Bingöl ve Antalya'da yapılacak çekilişlerle belirlenecek. "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında düzenlenecek kura çekimiyle, Bingöl ve Antalya'da 1+1 ve 2+1 konutlar için hak sahipleri belirlenecek. TOKİ kura saati ve canlı yayın detayları haberimizde yer alıyor.