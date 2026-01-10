İran karışıyor! Trump ateş açmakla tehdit etti Pehlevi sokak çağrısı yaptı: "Amacımız şehir merkezlerini ele geçirmek"
İran'da sokaklar karışıyor. Protestocular ile rejim güçleri arasında gerilim devam ederken ABD Başkanı Donald Trump ise tehditlerini sürdürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio sokak eylemlerini açıkça destekleyen bir paylaşım yaptı. Rıza Pehlevi ise halkı özellikle cumartesi gecesi sokaklara çağırdı ve "Amacımız sokaklara çıkmak değil, şehir merkezlerini ele geçirmek" dedi.
İran'da devam eden rejim karşıtı protestolar, ABD'nin Tahran'a yönelik tehditleri ve Hamaney'in karşı açıklamaları… İran'da tansiyon her geçen gün daha da yükseliyor.
TRUMP: "ATEŞ EDERİZ"
ABD Başkanı Donald Trump Tahran'ı tehdit ederken İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney dün Trump'ın kendi ülkesinin sorunlarına odaklanmasını söylemişti. Trump ise ABD'nin İran'daki durumu yakından izlediğini ve liderliği göstericilere karşı şiddet kullanmamaları konusunda bir kez daha uyardığını söyledi. Trump, Beyaz Saray'da petrol şirket yöneticileriyle yaptığı görüşmede, "Ve tekrar söylüyorum, İran liderlerine, sakın ateş etmeye başlamayın, çünkü biz de ateş etmeye başlarız." dedi. Trump ayrıca "Bu, kara birliklerini sahaya sürmek anlamına gelmiyor, ama onları en çok acı veren yerlerinden çok, çok sert bir şekilde vurmak anlamına geliyor. İran büyük bir sıkıntı içinde" şeklinde konuştu.
ABD PROTESTOLARI KÖRÜKLÜYOR
ABD İran'daki protestoları körüklemeye devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio sosyal medya hesabında "Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın cesur halkını desteklemektedir." şeklinde paylaşım yaptı.
PEHLEVİ'DEN SOKAK ÇAĞRISI
İran'da protestolar büyürken Rıza Pehlevi ise rejimin devrilmesi ve yönetime kendisinin geçmesi için uğraşıyor. Pehlevi X hesabından yaptığı paylaşımda İranlılara bu akşam sokaklara çağırdı ve şu ifadeleri kullandı:
"Aziz yurttaşlarım,
Siz, cesaretiniz ve direnişinizle tüm dünyanın takdirini kazandınız. Cuma akşamı İran’ın dört bir yanındaki sokaklara yeniden ve görkemli biçimde çıkmanız, İslam Cumhuriyeti’nin hain ve suçlu liderinin tehditlerine verilmiş ezici bir yanıttır. Eminim ki o, bu görüntüleri saklandığı yerden izlemiş ve korkudan titremiştir.
Şimdi, ilk çağrıya verdiğiniz kararlı yanıtla birlikte; sokaktaki varlığımızı daha hedefli hâle getirerek ve eşzamanlı olarak mali damarları keserek, İslam Cumhuriyeti’ni ve onun yıpranmış, kırılgan baskı aygıtını tamamen diz çöktüreceğimize inanıyorum.
Bu doğrultuda, ekonominin kilit sektörlerinde çalışan işçi ve emekçileri—özellikle ulaştırma ile petrol, gaz ve enerji alanlarında çalışanları—genel grev sürecini başlatmaya davet ediyorum.
Ayrıca hepinizi, bugün ve yarın, Cumartesi ve Pazar (20 ve 21 Dey), bu kez saat 18.00’den itibaren bayraklar, ulusal imgeler ve sembollerle sokaklara çıkmaya ve kamusal alanları sahiplenmeye çağırıyorum. Artık hedefimiz yalnızca sokağa çıkmak değil; şehir merkezlerini ele geçirmeye ve onları elde tutmaya hazırlanmak.
Bu hedefe ulaşmak için, mümkün olduğunca farklı güzergâhlardan şehirlerin daha merkezi bölgelerine doğru ilerleyin ve ayrı kitleleri birbirine bağlayın. Aynı zamanda, şimdiden sokakta kalmaya hazırlanın ve gerekli hazırlıkları yapın.
İran’ın Ebedî Muhafızları’nın gençlerine ve Ulusal İşbirliği Platformu’na katılan tüm silahlı ve güvenlik güçlerine sesleniyorum: Baskı makinesini daha da yavaşlatın ve aksatın ki, mukadder günde onu tamamen devre dışı bırakalım.
Ben de vatanıma dönüş hazırlığındayım; ulusal devrimimizin zafer anında, büyük İran milletinin yanında olmak için. O günün çok yakın olduğuna inanıyorum.
Yaşasın İran!"