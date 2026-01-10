PEHLEVİ'DEN SOKAK ÇAĞRISI

İran'da protestolar büyürken Rıza Pehlevi ise rejimin devrilmesi ve yönetime kendisinin geçmesi için uğraşıyor. Pehlevi X hesabından yaptığı paylaşımda İranlılara bu akşam sokaklara çağırdı ve şu ifadeleri kullandı:

"Aziz yurttaşlarım,

Siz, cesaretiniz ve direnişinizle tüm dünyanın takdirini kazandınız. Cuma akşamı İran’ın dört bir yanındaki sokaklara yeniden ve görkemli biçimde çıkmanız, İslam Cumhuriyeti’nin hain ve suçlu liderinin tehditlerine verilmiş ezici bir yanıttır. Eminim ki o, bu görüntüleri saklandığı yerden izlemiş ve korkudan titremiştir.

Şimdi, ilk çağrıya verdiğiniz kararlı yanıtla birlikte; sokaktaki varlığımızı daha hedefli hâle getirerek ve eşzamanlı olarak mali damarları keserek, İslam Cumhuriyeti’ni ve onun yıpranmış, kırılgan baskı aygıtını tamamen diz çöktüreceğimize inanıyorum.

Bu doğrultuda, ekonominin kilit sektörlerinde çalışan işçi ve emekçileri—özellikle ulaştırma ile petrol, gaz ve enerji alanlarında çalışanları—genel grev sürecini başlatmaya davet ediyorum.

Ayrıca hepinizi, bugün ve yarın, Cumartesi ve Pazar (20 ve 21 Dey), bu kez saat 18.00’den itibaren bayraklar, ulusal imgeler ve sembollerle sokaklara çıkmaya ve kamusal alanları sahiplenmeye çağırıyorum. Artık hedefimiz yalnızca sokağa çıkmak değil; şehir merkezlerini ele geçirmeye ve onları elde tutmaya hazırlanmak.

Bu hedefe ulaşmak için, mümkün olduğunca farklı güzergâhlardan şehirlerin daha merkezi bölgelerine doğru ilerleyin ve ayrı kitleleri birbirine bağlayın. Aynı zamanda, şimdiden sokakta kalmaya hazırlanın ve gerekli hazırlıkları yapın.

İran’ın Ebedî Muhafızları’nın gençlerine ve Ulusal İşbirliği Platformu’na katılan tüm silahlı ve güvenlik güçlerine sesleniyorum: Baskı makinesini daha da yavaşlatın ve aksatın ki, mukadder günde onu tamamen devre dışı bırakalım.

Ben de vatanıma dönüş hazırlığındayım; ulusal devrimimizin zafer anında, büyük İran milletinin yanında olmak için. O günün çok yakın olduğuna inanıyorum.

Yaşasın İran!"