Galatasaray son 40 yılda Fenerbahçe’ye karşı büyük bir hegemonya kurdu

Sarı-Kırmızılılar bu süreçte Fenerbahçe ile Süper Kupa ve Türkiye Kupası’nda oynadığı 17 maçın 11’ini üstün tamamladı. 3 maçta Fenerbahçe gülerken, 3 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Giriş Tarihi :09 Ocak 2026
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak Süper Kupa finali öncesi iki takım arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar dikkat çekiyor. Sarı-Kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe ile son 40 yılda oynadığı Süper Kupa ve Türkiye Kupası maçlarında ezici üstünlük kurdu. Cimbom, bu süreçte oynadığı 17 karşılaşmanın 11'ini kazanırken 3 mücadeleden Sarı-Lacivertliler zaferle ayrıldı. İki takım arasında oynanan 3 mücadelede ise eşitlik bozulmadı. Galatasaray, 2024 yılında oynanan Süper Kupa finalinde rakibini 3-0 hükmen mağlup etmişti. Sarı-Lacivertliler, Şanlıurfa'da oynanan maçta sahadan çekilmişti.

9AY ÖNCE KADIKÖY'DE DEVİRDİ

İki takım arasında oynanan son Türkiye Kupası maçı ise 2 Nisan 2025 tarihinde Chobani Stadı'ndaydı. Galatasaray, ezeli rakibini Kadıköy'de 2-1'lik skorla yenerek adını yarı finale yazdırmıştı. Aslan'ın gollerini Osimhen atarken Fenerbahçe'nin tek golünü ise Szymanski kaydetmişti. İki büyük çınar, Süper Kupa'da 5 kez birbirlerine rakip olurken bu maçların 4'ünü G.Saray, 1'ini ise F.Bahçe kazandı.

KUPA SAYISINDA DA ASLAN ÇOK ÜSTÜN

Son 10 yılda kazanılan kupa sayılarında ilginç bir istatistik dikkat çekiyor. Galatasaray son 10 yılda 12 kupa kazandı. Beşiktaş bu süreçte 7, Trabzonspor ise 4 kupayı müzesine götürdü. Bir başka Süper Lig devi Fenerbahçe ise son 10 yılda 2 kupa kazandı.


M.CITY'DE 3 YILDIZ ASLAN'A KARŞI YOK!

Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, 28 Ocak'ta Manchester City ile deplasmanda mücadele edecek. Sarı-Kırmızılılar'ın karşılaşacağı İngiliz devi, sakatlıklarla boğuşuyor. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, sakatlıkların durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik adam, Ruben Dias, Gvardiol ve Savinho'nun Galatasaray maçında forma giyemeyeceğini açıkladı. Cimbom, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 6 maçta topladığı 9 puanla 18. sırada yer alıyor.

