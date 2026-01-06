Samsunspor–Fenerbahçe öncesi tansiyon yükseldi!

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam, "Özel bir maç olacak. Çok fazla dinlenecek vaktimiz olmadı. Çok yoğun bir maç trafiğinden geçtik ilk yarıda. Bahaneleri ve ağlamayı seven bir hoca değilim. Birçok sakat oyuncumuzun olması diğer oyunculara şans geldiği anlamına gelir Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.



FİNALDE OLMAK İSTİYORUZ

Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, "Çok zorlu bir maç olacak. Samsun iyi ve organize bir takım. Zorlu geçecek. Ama bizler de iyi durumdayız. Güçlü bir takımımız var. Finalde olmak istiyoruz" dedi.