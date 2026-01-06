Okan Buruk Trabzonspor maçı sonrası net konuştu! ’Tek hedefimiz kupayı almak’

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Trabzonspor ile oynadıkları Süper Kupa maçından sonra açıklamalarda bulundu. Başarılı hoca 2 takım için maça hazırlanmanın zor olduğunu söyleyerek, "Genel olarak çok iyi maç oldu. İki takım da bol pozisyona girdi. Fatih Tekke gerçekten Trabzonspor'a çok önemli değerler katmış ama kazanan biz olduk" dedi. Eren'in çok çalıştığını söyleyen Buruk, "Bu tür oyuncular çok değerli sadece işini yapmaya çalıştı. Futbolu düşünen oyuncular çok değerli oluyor. Eren'in sahadaki performansını çok özlemiştim" diye konuştu.

İYİ MOTİVE OLMAMIZ GEREKİR

RAKİPLERİNİN, kim olacağının hiç önemli olmadığını söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Kupayı kazanmak için her şeyimizi ortaya koyduk. Trabzonspor maçında da çok konsantreydik. Bunu finalde de göstermemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.



NWAKAEME 5 AY SONRA SAHADA

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle 5 aydır takımından uzak kalan Nwakaeme 5 ay sonra forma giydi. Oyuna 77. dakikada Olaigbe'nin yerine giren Nijeryalı oyuncu 11 Ağustos'ta Kocaelispor ile oynanan maçta sakatlanmış ve o tarihten sonra oynayamamıştı.

FIRTINA KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Galatasaray'a mağlup olan Trabzonspor kalesini gole kapatamıyor. Bordo-Mavililer ligde G.Saray'la 0-0 berabere kaldıktan sonra lig ve kupada oynadıkları 8 resmi maçta gol yedi. Bordo-Mavililer savunmada bir türlü toparlanamayarak kötü bir grafik çizdi.