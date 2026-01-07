Ankara’da su kesintileri sürüyor: Çeşmelerde kuyruk var çözüm yok!

BAŞKENTLİ BİDONA MAHKUM OLDU Kuraklık, su hatlarında meydana gelen arızalar ve basınç düşüklüğü nedeniyle başkent genelinde sık sık su kesintileri yaşandı.

Özellikle İzmir'de uzun süredir hissedilen su krizi, Ankara 'da da etkisini artırarak sürdürüyor.

Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yönettiği büyükşehir ve ilçe belediyelerinde altyapı sorunları her geçen gün daha da derinleşirken, yaz aylarından itibaren yaşanan su krizi ciddi bir mağduriyete dönüştü.

Ankara'da yaşanan su kesintileri ve basınç düşüklüğü nedeniyle vatandaşlar, çevrede bulunan çeşmelerden su temin ediyor. Kent genelindeki su kesintilerinden etkilenen ilçelerden Mamak ve Altındağ'da vatandaşlar, su ihtiyacını Mamak'ın Dostlar Mahallesi'nde bulunan kaynak suyu çeşmesinden gidermeye çalışıyor (Fotoğraf: AA)

Kesintilerin önceden duyurulmasıyla birlikte Ankaralılar, su tamamen kesilmeden mahalle çeşmelerine akın ediyor. Bidonlarını, damacanalarını alan vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, bazı bölgelerde çeşmelerin başında saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Özellikle çocuklu aileler ve yaşlılar için durum daha da zorlayıcı bir hal alıyor.

PURSAKLAR'DA ÇEŞME KUYRUĞU

Su çilesinin en net yaşandığı ilçelerden biri olan Pursaklar'da ortaya çıkan görüntüler tepkileri artırdı.