Ankara’da su kesintileri sürüyor: Çeşmelerde kuyruk var çözüm yok!
Başkent Ankara'da yaşanan su kesintileri vatandaşları bidonlarla çeşme başlarına mahkum etti. ASKİ’nin kalıcı çözüm üretememesi tepkilere yol açarken, Çankaya ile Sincan’da bugün saatler sürecek yeni kesintiler duyuruldu.
Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yönettiği büyükşehir ve ilçe belediyelerinde altyapı sorunları her geçen gün daha da derinleşirken, yaz aylarından itibaren yaşanan su krizi ciddi bir mağduriyete dönüştü.
Özellikle İzmir'de uzun süredir hissedilen su krizi, Ankara'da da etkisini artırarak sürdürüyor.
BAŞKENTLİ BİDONA MAHKUM OLDU
Kuraklık, su hatlarında meydana gelen arızalar ve basınç düşüklüğü nedeniyle başkent genelinde sık sık su kesintileri yaşandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ'nin altyapı sorunlarına kalıcı bir çözüm üretememesi sonucu yaşanan kesintiler, vatandaşları bidonlarla çeşme başlarında çözüm aramaya zorladı.
Kesintilerin önceden duyurulmasıyla birlikte Ankaralılar, su tamamen kesilmeden mahalle çeşmelerine akın ediyor. Bidonlarını, damacanalarını alan vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, bazı bölgelerde çeşmelerin başında saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Özellikle çocuklu aileler ve yaşlılar için durum daha da zorlayıcı bir hal alıyor.
PURSAKLAR'DA ÇEŞME KUYRUĞU
Su çilesinin en net yaşandığı ilçelerden biri olan Pursaklar'da ortaya çıkan görüntüler tepkileri artırdı.
A Haber Muhabiri Damla Kuşkapan'ın aktardığı görüntülerde, vatandaşların ellerinde bidonlarla çeşme başına koştuğu görülürken Kuşkapan, "2026 yılındayız ama karşılaştığımız manzara 1970'li yılları anımsatıyor. İnsanlar evlerinde musluktan su akmadığı için sokak çeşmelerinde sıraya girmiş durumda" ifadelerini kullandı.
Vatandaşlar ise yaşanan durumun geçici bir arıza olmaktan çıktığını, artık kronik bir sorun haline geldiğini dile getiriyor.
ASKİ YENİ KESİNTİYİ DUYURDU
Su krizi devam ederken Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Çankaya ve Sincan ilçelerinde bugün saat 09.00-21.00 arasında su kesintisi yaşanacağını duyurdu.
ASKİ'den yapılan paylaşımda, su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetiminin, mevcut koşullar nedeniyle devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, bugün saat 09.00-21.00 saatleri arasında bazı bölgelerde planlı basınç düşüklüğü ve yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanabileceği vurgulandı.
Su kesintisinden etkilenecek mahalleler şöyle:
"Çankaya ilçesi: Anıttepe, Balgat, Bahçelievler, Cumhuriyet, Devlet, Emek, Fidanlık, Kavaklıdere, Kızılay, Kocatepe, Kültür, Maltepe, Meşrutiyet, Namıkkemal, Seyranbağları, Tınaztepe, Yukarı Bahçelievler, Yücetepe, Akpınar, Aşağı Öveçler, Aşıkpaşa, Ayrancı, Aziziye, Bademlidere, Bağcılar, Barbaros, Bayraktar, Boztepe, Cevizlidere, Ehlibeyt, Esatoğlu, Gaziosmanpaşa, Güvenevler, Güzeltepe, Harbiye, Huzur, İlkadım, İlker, Keklikpınarı, Malazgirt, Metin Akkuş, Murat, Mürsel Uluç, Oğuzlar, Osman Temiz, Sokullu Mehmet Paşa, Yukarı Öveçler, 100. Yıl.
Sincan ilçesi: Yunus Emre, Ulubatlı Hasan, Gazi Osman Paşa, Fatih, Osmaniye, Mevlana, Törekent, Gökçek, Saraycık, Malazgirt, Ertuğrul Gazi, Osmanlı, Tandoğan, Yeni Çimşit, Mareşal Çakmak, Selçuklu, Andiçen, Atatürk, Ahi Evran, İstasyon, Plevne, Akşemsettin, Pınarbaşı, Polatlar, 29 Ekim, Mustafa Kemal, Menderes, Çoğlu, Adalet, Fevzi Çakmak, Tatlar, Polatlar (Anadolu OSB), Dökümcüler İhtisas OSB, Alcı, Malıköy, Yenihisar, Çokören, Beyobası."