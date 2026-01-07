Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı açıklaması: 2026'da reform programını hayata geçireceğiz

AK PARTİ İLK SIRADA Geçen hafta biliyorsunuz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımız siyasi partilere dair güncel verileri açıkladı. Buna göre AK Partimiz 11 milyon 543 bin 301 üye sayısıyla zirvedeki yerini 2025 yılında da yerini korudu.

Mazisi ortak istikbali ortak aynı şekilde hayali ve hedefi ortak büyük bir ailenin fertleriyiz.

2026 yılının bu ilk toplantısında siz değerli dava arkadaşlarımla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Hangi ünvanda olursak olalım milletin hizmetkarıyız. Biz bu ülkeye sevdalıyız. Kalbimiz Türkiye için atıyor, 86 milyonun tamamı için çarpıyor.

23 YILDA GECE GÜNDÜZ DEMEDEN MİLLETİMİZ İÇİN TER DÖKTÜK Bizim kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen herkese açıktır daima da açık olacaktır. İnşallah bundan sonra da saflarımızı sıklaştırarak birbirimize kenetlenerek AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak daha da güçlenerek yola kararlılıkla devam edeceğiz. Geride bıraktığımız 2025 yılında son 23 yılda gece gündüz demeden milletimiz için ter döktük.

CHP'YE FARK ATTIK İkinci sıradaki ana muhalefete yine fark attık. CHP ile aramızdaki üye sayısı 9.6 milyondan fazladır.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Ekran görüntüsü)

CHP'nin başındaki zatı ve yönettikleri belediyelerde tembelliklerinden dolayı vatandaşa kan kusturan şürekasını umursamayacak biz işimize bakacağız.

2026 senesinin siz milletvekillerimizle birlikte tüm teşkilatımız tüm milletimiz ve insanlık için hayırlar getirmesini Rabbim'den niyaz ediyorum.

Krizlerin savaşların eksik olmadığı 2025'te milletin emanetine en güzel şekilde sahip çıktık. Türkiye'nin çıkarlarına halel getirmedik. 5. yılına girecek Rusya Ukrayna savaşından Gazze Soykırımına komşumuz İran'a düzenlenen saldırılardan Sudan'daki insani felakete Katar'a yapılan operasyonda aldığımız tavra Terörsüz Türkiye çalışmalarından 19 Mart sonrası sokaklarımızın terörize edildiği nümayişlere kadar her alanda içeride ve dışarıda çok başarılı bir sınav verdik.

2025 yılında birinci önceliğimiz deprem bölgesinin ihyasıydı. 455 bin afet konutunun kurasını yıl bitmeden çekerek depremzede kardeşlerimize verdiğimiz sözü tutmanın kıvancını yaşadık.

MİLLETİMİZİN BAŞINI YERE EĞDİRMEDİK

İçeride ve dışarıda çok başarılı bir sınav verdik. Yıl boyunca karşılaştığımız onca sınamaya rağmen, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak milletimizin başını yere eğdirmedik.



2026 REFORM YILI OLACAK

2026 yılı ülkemiz için unutmayın bir reform yılı olacak. Türkiye Yüzyılı reform programımızı inşallah hayata geçireceğiz.

MASADA OLMAYANLARIN MENÜYE KONULDUĞU BİR KAVGANIN TAM ORTASINDAYIZ



Dünyanın ve bölgemizin hangi ciddi tehlikelerle yüzleştiğini hepimiz takip ediyoruz. Enerji kaynaklarını elde etme uğruna yeni bir paylaşım rekabetinin hem de çok agresif bir şekilde yaşanacağı görülüyor. Batı dünyası yıllardır başka ülkeleri tehdit etmek için kullandığı argümanları tek tek kaybediyor. Masada olmayanın menüye konulduğu acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız. Dalga boyu giderek artan bu küresel fırtınadan Türkiye'yi selamete ulaştıracak olan kadro bellidir. Bu kadronun adı da AK Parti ve Cumhur İttifakıdır.

Dolayısıyla ne yapacaksak şahsımız için değil tüm Türkiye için yapacağız.



CHP'Yİ BOMBALADI



Bunu seçim zamanı meydanlarda vatandaşı vaat yağmuruna tutup bugün başkent Ankara'ya haftalardır su bile veremeyen beceriksizlerin insafına bu millete bırakmamak için yapacağız.

Bunu doymak bilmez ihtirasları için belediyeleri arpalığa çevirenlerin mağdur ettiği milyonlarca vatandaşımız için yapacağız.

Bunu yabancılara ülkeyi şikayet etmeyi maharet zanneden kalitesi ve kalibresi düşük siyasetçileri tarihin tozlu raflarına göndermek için yapacağız.

Farklı zeminlerde milletimize hesap vermeyi prensip haline getirmiş bir kadroyuz.