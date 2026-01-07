Venezuela’dan sonra Grönland: Trump gözünü dikti! NATO'ya tehdit Danimarka'da endişe

Trump, pazartesi günü yardımcılarından güncellenmiş bir plan istedi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, milletvekillerine Trump'ın Grönland'ı işgal etmek yerine satın almayı planladığını söyledi ve Trump'In yardımcılarından bölgeyi ele geçirme planının güncellenmiş halini kendisine vermelerini istediğini söyledi.

RUBIO "TRUMP TALİMATI VERDİ" DEDİ

Rubio pazartesi Kongre'nin her iki kanadındaki ana silahlı kuvvetler ve dış politika komitelerinden milletvekilleriyle yaptığı bir brifingde yaptığı açıklamanın ardından Trump yardımcılarına güncellenmiş bir plan sunmaları talimatını verdi.

Kongre bilgilendirmesi Venezuela'ya odaklanmıştı, ancak iki yetkilinin belirttiğine göre, milletvekilleri, Trump ve üst düzey yardımcısı Stephen Miller'ın bu hafta yaptığı agresif açıklamalar göz önüne alındığında, Trump'ın Grönland'a ilişkin niyetleri konusunda endişelerini dile getirdiler.