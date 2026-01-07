Venezuela’dan sonra Grönland: Trump gözünü dikti! NATO'ya tehdit Danimarka'da endişe
ABD Başkanı Donald Trump Venezuela’dan sonra gözünü Grönland’a dikti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Trump’ın Grönland’ı satın almak istediğini söylerken Danimarka’da endişe patlak verdi. Avrupalı yetkililer ise ABD’nin NATO’yu tehdit ettiğini söylüyor.
ABD Başkanı Donald Trump Venezuela lideri Nicolas Maduro'yu kaçırdıkları saldırının ardından yeniden Grönland'a yöneldi. Trump Beyaz Saray'daki ilk döneminden beri Grönland'ı satın almak istediğini söylüyor.
TRUMP GÖZÜNÜ GRÖNLAND'A DİKTİ
Trump, pazartesi günü yardımcılarından güncellenmiş bir plan istedi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, milletvekillerine Trump'ın Grönland'ı işgal etmek yerine satın almayı planladığını söyledi ve Trump'In yardımcılarından bölgeyi ele geçirme planının güncellenmiş halini kendisine vermelerini istediğini söyledi.
RUBIO "TRUMP TALİMATI VERDİ" DEDİ
Rubio pazartesi Kongre'nin her iki kanadındaki ana silahlı kuvvetler ve dış politika komitelerinden milletvekilleriyle yaptığı bir brifingde yaptığı açıklamanın ardından Trump yardımcılarına güncellenmiş bir plan sunmaları talimatını verdi.
Kongre bilgilendirmesi Venezuela'ya odaklanmıştı, ancak iki yetkilinin belirttiğine göre, milletvekilleri, Trump ve üst düzey yardımcısı Stephen Miller'ın bu hafta yaptığı agresif açıklamalar göz önüne alındığında, Trump'ın Grönland'a ilişkin niyetleri konusunda endişelerini dile getirdiler.
DANİMARKA'DA BÜYÜK ENDİŞE
Danimarkalı yetkililer, Trump yönetiminin son günlerde Danimarka'nın özerk bölgesi olan Grönland'ı ele geçirmek için aktif bir çabaya yönelmesinden giderek daha fazla endişe duyuyor.
Avrupalı üst düzey bir diplomat, hassas planlar hakkında açıkça konuşabilmek için isminin gizli kalması şartıyla yaptığı açıklamada, ABD'li yetkililerin son günlerde Avrupalı mevkidaşlarıyla yaptıkları görüşmelerde Grönland'a karşı bir ABD hamlesini giderek daha somut bir olasılık olarak sunduklarını söyledi. Diplomat, bu görüşmelerin, ABD, Danimarka ve Grönland liderleri arasında bölgeye yönelik ABD askeri ve ekonomik yatırımlarının artırılmasına ilişkin süregelen ve daha geleneksel olan tartışmayı daha gergin bir hale dönüştürdüğünü belirtti.
"NATO'YA TEHDİT"
Beyaz Saray'dan gelen sert söylemler, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'i, ABD'nin Grönland'a yönelik herhangi bir hamlesinin NATO savunma ittifakının geleceğini tehdit edeceği uyarısında bulunmaya sevk etti. Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İspanya ve İngiltere liderleri, Frederiksen ile birlikte salı günü yaptıkları açıklamada, "sınırların dokunulmazlığı"nın evrensel bir ilke olduğunu ve "Grönland halkına aittir. Danimarka ve Grönland'ı ilgilendiren konularda karar verme yetkisi yalnızca Danimarka ve Grönland'a aittir" ifadelerini kullandılar.