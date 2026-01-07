Başkan Erdoğan Külliye'de Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i resmi törenle karşıladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. (AA) Toplantının ardından Erdoğan ve Enver, Nişan Tevcihi ve Resmi Yemek Programı'na katılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. (AA) Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

HANGİ KONULAR MASADA?



Görüşmelerde ayrıca, bölgesel ve uluslararası konular istişare edilecektir. Gazze'deki son durum kapsamlıca masaya yatırılacak.



Gazze'de oluşturulması planlanan barış gücünün de konuşulması bekleniyor.



TÜRKİYE 'GAZZE GÜCÜ'NDE YER ALMAYA HAZIR



Erdoğan, geride bıraktığımız gün ABD basınına verdiği demeçte "Gazze'de konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü'nün başarı şansı, sahada meşruiyeti olan aktörlerin içinde yer almasına bağlıdır" demişti.



Türkiye'nin Gazze Gücü'nde yer almaya hazır olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, "Türkiye dahil Şarm el Şeyh Deklarasyonu'na taraf olan ülkelerin bu süreçteki en meşru aktörler olduğunun bilinmesi gerekir. Takdir edersiniz ki Türkiye'nin olmadığı bir mekanizmanın, Filistin halkının güvenini kazanması bu anlamda zordur" açıklamasında bulunmuştu.



Malezya da daha önce Gazze'ye barış gücü göndermeye hazır olduğunu ilan etmişti.