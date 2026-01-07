Başkan Erdoğan Külliye'de Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i resmi törenle karşıladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i resmi törenle karşıladı. İki ülke arasında anlaşmalar imzalanacak. Başkan Erdoğan ve İbrahim'in ikili görüşmesinde başta "Gazze Gücü" olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler masaya yatırılacak.
RESMİ TÖRENLE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i resmi törenle karşıladı.
Enver'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.
21 PARE TOP ATIŞI VE MİLLİ MARŞLAR
Başkan Erdoğan, Enver'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Enver'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından, iki ülkenin milli marşları çalındı.
Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı, 21 pare top atışı yapıldı.
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Birbirlerine heyetlerini takdim eden Erdoğan ve Enver, merdivenlerde Türkiye ve Malezya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.
ERDOĞAN VE ENVER, ANLAŞMALARIN İMZA TÖRENİ'NE İŞTİRAK EDECEK
Başkan Erdoğan ve Enver, Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı'na ve Anlaşmaların İmza Töreni'ne iştirak edecek, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Toplantının ardından Erdoğan ve Enver, Nişan Tevcihi ve Resmi Yemek Programı'na katılacak.
Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.
HANGİ KONULAR MASADA?
Görüşmelerde ayrıca, bölgesel ve uluslararası konular istişare edilecektir. Gazze'deki son durum kapsamlıca masaya yatırılacak.
Gazze'de oluşturulması planlanan barış gücünün de konuşulması bekleniyor.
TÜRKİYE 'GAZZE GÜCÜ'NDE YER ALMAYA HAZIR
Erdoğan, geride bıraktığımız gün ABD basınına verdiği demeçte "Gazze'de konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü'nün başarı şansı, sahada meşruiyeti olan aktörlerin içinde yer almasına bağlıdır" demişti.
Türkiye'nin Gazze Gücü'nde yer almaya hazır olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, "Türkiye dahil Şarm el Şeyh Deklarasyonu'na taraf olan ülkelerin bu süreçteki en meşru aktörler olduğunun bilinmesi gerekir. Takdir edersiniz ki Türkiye'nin olmadığı bir mekanizmanın, Filistin halkının güvenini kazanması bu anlamda zordur" açıklamasında bulunmuştu.
Malezya da daha önce Gazze'ye barış gücü göndermeye hazır olduğunu ilan etmişti.
GAZZE, SUDAN, YEMEN... PEŞ PEŞE DİPLOMATİK TEMASLAR
Başkan Erdoğan son günlerde özellikle Gazze, Sudan ve Yemen konu başlıklarında diplomatik temaslar yürütüyor.
Erdoğan, 4 Ocak'ta Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la görüştü. Görüşmede, Türkiye'nin Somali ve Yemen'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydeden Erdoğan, her iki ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasının bölgesel istikrar için önemli olduğunu belirtti. Türkiye'nin Yemen'de tarafların bir araya getirilmesine ilişkin gayretlere katkı sunmaya hazır olduğunu aktardı. Erdoğan, Gazze'de insani durumun kış mevsimiyle birlikte ağırlaştığını, Türkiye'nin kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze'nin yeniden imarı için çalışmayı sürdürdüğünü kaydetti.
Erdoğan, Selman'dan sonra Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed al Nahyan ile görüştü. Türkiye'nin Yemen ile Somali'nin toprak bütünlüğü, birlik ve beraberliğini desteklediğini vurguladı. Erdoğan ayrıca, Gazze'deki insani dramın sonlandırılması için çalıştıklarını, Gazze'nin yeniden imarı için bir an önce adım atılması gerektiğini belirtti.