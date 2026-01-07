Başkan Erdoğan'dan "Nicolas Maduro" sorusuna yanıt: Bize gelen böyle bir haber yok

MADURO İDDİASI NEREDEN ÇIKTI?

ABD merkezli yayın organı New York Times, ABD'nin operasyondan önce Maduro'ya Türkiye'ye gitmesi yönünde bir teklif gittiğini iddia etti. ABD Başkanı Donald Trump ile aynı uçakta seyahat eden Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Graham ise "(Maduro) Bugün Türkiye'de olabilirdi ama New York'ta. Maduro kendisinden başka kimseyi suçlamasın. Trump ona bir çıkış yolu sundu. O ise, Trump'a ve ABD ordusuna karşı gelmeyi seçti. Şu an hak ettiği yerde, hapishanede." dedi.