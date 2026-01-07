Başkan Erdoğan'dan "Nicolas Maduro" sorusuna yanıt: Bize gelen böyle bir haber yok
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklama yaptı. Başkan Erdoğan, "Trump'ın Maduro'ya Türkiye'ye gitmesini teklif ettiği iddiası var. Buna dair neler söylersiniz?" sorusuna "Bize gelen böyle bir haber yok" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklama yaptı.
Erdoğan ABD tarafından eşi ile bilrikte kaçırılan Nicolas Maduro ile ilgili soruya yanıt verdi.
Erdoğan, "Trump'ın Maduro'ya Türkiye'ye gitmesini teklif ettiği iddiası var. Buna dair neler söylersiniz?" sorusuna karşılık şunları söyledi:
"Öyle bir şey yok. Bize gelen böyle bir haber yok."
DEM'DEN GÖRÜŞME TALEBİ
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında devam eden görüşmelerine ilişkin de soru yöneltilen Başkan Erdoğan, "DEM'den AK Parti'ye görüşme talebi geldi" ifadelerini kullandı.
MADURO İDDİASI NEREDEN ÇIKTI?
ABD merkezli yayın organı New York Times, ABD'nin operasyondan önce Maduro'ya Türkiye'ye gitmesi yönünde bir teklif gittiğini iddia etti. ABD Başkanı Donald Trump ile aynı uçakta seyahat eden Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Graham ise "(Maduro) Bugün Türkiye'de olabilirdi ama New York'ta. Maduro kendisinden başka kimseyi suçlamasın. Trump ona bir çıkış yolu sundu. O ise, Trump'a ve ABD ordusuna karşı gelmeyi seçti. Şu an hak ettiği yerde, hapishanede." dedi.