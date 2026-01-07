Fenerbahçe Guendouzi ve Mert Günok'u açıklayacak!
Fenerbahçe, Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi ile 4.5+1 yıllık anlaşmaya vardı. Sarı lacivertliler Beşiktaş'tan ayrılan Mert Günok'u da kadrosuna kattı.
Trendyol Süper Lig'de ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın ardından Matteo Guendouzi'yi de kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Sarı-lacivertliler, Matteo Guendouzi ile 4.5+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
TARAFLAR EL SIKIŞTI
Taraflar, Guendouzi'nin transferi için bonuslarla birlikte toplam 30 milyon euro karşılığında el sıkıştı.
İSTANBUL'A GELECEĞİ TARİH
Di Marzio'nun aktardığı bilgilere göre, Guendouzi, 11 Ocak Pazar günü oynanacak olan Verona-Lazio maçının ardından İstanbul'a gidecek.
MERT GÜNOK GERİ DÖNDÜ
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Mert Günok'un, altyapısından yetiştiği sarı-lacivertlilere geri dönmek istediği gündeme gelmişti.
Deneyimli file bekçisinin siyah-beyazlılardaki sözleşmesi feshedildi.
Mert Günok'un gün içerisinde Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacağı ifade edildi.