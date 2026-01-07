Fenerbahçe Guendouzi ve Mert Günok'u açıklayacak!

Trendyol Süper Lig'de ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe , Anthony Musaba'nın ardından Matteo Guendouzi'yi de kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Matteo Guendouzi ile 4.5+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.



TARAFLAR EL SIKIŞTI



Taraflar, Guendouzi'nin transferi için bonuslarla birlikte toplam 30 milyon euro karşılığında el sıkıştı.



İSTANBUL'A GELECEĞİ TARİH



Di Marzio'nun aktardığı bilgilere göre, Guendouzi, 11 Ocak Pazar günü oynanacak olan Verona-Lazio maçının ardından İstanbul'a gidecek.