Adliye soygununda bir şüpheli itirafçı oldu WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! Altınları nasıl nakde çevirdiler?
Son dakika haberi! İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet deposu soygununa ilişkin 50 adrese baskın yapıldı. 16 şüpheli tutuklanırken Erdal Timurtaş'ın altın ve gümüşleri taşıdığı yeni görüntüler ortaya çıktı. Timurtaş'ın yakın çevresine, “Benim bir suçum yok, beni kullandılar. Bana para dahi vermediler. Ailemle tehdit ettiler. Etkin pişmanlıktan faydalanabilirim” dediği öğrenildi. Tutuklanan bir şüpheli itirafçı olurken yapılan incelemelerde, soygunda çalınan altın ve gümüşlerin bir bölümünün kuyumcularda eritilerek nakde çevrildiği, elde edilen paranın ise galeri üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli emanet kasası soygunu soruşturması kapsamında, 50 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adliye soygunundan yeni görüntüler ortaya çıktı
YENİ GÖRÜNTÜLER
Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 16'ya yükselirken Erdal Timurtaş'ın altın ve gümüşleri taşıdığı yeni görüntüler ortaya çıktı.
ERDAL TİMURTAŞ KENDİNİ SAVUNDU: ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANABİLİRİM
Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, adliyeden altın ve gümüşleri tek başına çıkaran şüpheli Erdal Timurtaş'ın bir arkadaşına gönderdiği mesajda, "Benim bir suçum yok, beni kullandılar. Bana para dahi vermediler. Ailemle tehdit ettiler. Etkin pişmanlıktan faydalanabilirim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
MÜDAHALE EDİLSEYDİ ATEŞ AÇACAKLARDI
Timurtaş'a olası bir müdahale yapılması durumunda güvenlik görevlilerine ateş açmak üzere bekleyen silahlı bir kişininde olduğu iddia edildi.
BİR ŞÜPHELİ İTİRAFÇI OLDU
Dosyada yer alan bilgilere göre, gözaltına alınan şüphelilerden biri etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyerek itirafçı oldu. Şüphelinin verdiği ifadelerin, soruşturmanın seyrini değiştirdiği öğrenildi.
PARALARLA GALERİ KURUP ARAÇ ALDILAR
Yapılan incelemelerde, soygunda çalınan altın ve gümüşlerin bir bölümünün kuyumcularda eritilerek nakde çevrildiği, elde edilen paranın ise aklanmaya çalışıldığı belirlendi. Bu parayla bir galeri firması kurulduğu ve galeri bünyesinde araç satın alındığı tespit edildi. Galeri firmasını kuran şüpheliler tutuklanırken, söz konusu araçların tamamına el konuldu.
2 MİLYON EURO DAĞITTI
Tutuklanan şüphelilerden birinin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre, soygunu yapan çete liderinin 2 milyon euro dağıttığını belirten şüpheli yazışmalarında, "Bize de 200 bin dolar geldi. Biz bu parayla galeri kuracağız. Artık servis işine girmiyoruz, tamamıyla galeri işini giriyoruz." ifadelerini kullandığı tespit edildi.
ARKASINDA ÇETE VAR
İlk aşamada tek kişi tarafından gerçekleştirilmiş izlenimi verilen soygunun, arka planda organize bir yapı tarafından planlandığı ortaya çıktı.
Şüphelilerin lideri olduğu iddia edilen M.S., İstanbul ve çevresinde M.C. ismiyle bilindiği, soygun sırasında araç içerisinde beklediği belirlendi.M.S. kuzeni M.E. ile birlikte firari olduğu öğrenildi.
Soruşturma kapsamında,M.S. kız arkadaşı E.D. "para aklama" suçundan tutuklandığı bildirildi. Diğer araçta beklediği tespit edilen başka bir şüpheli M.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ayrıca, soygunda kullanılan araçların temin edildiği kiralama şirketinin de olaya dahil olduğu belirlendi. Şirket sahibi B.Ç. ile paranın aklanması amacıyla teslim edildiği tespit edilen emlakçı G.V. tutuklanan isimler arasında yer aldığı öğrenildi.
Dosyadaki tespitlere göre, şüphelilerin soygundan sonra toplantı yaptığı, soygunun açığa çıkmayacağı düşüncesiyle rahat hareket ettikleri ve tüm suçun Erdal Timurtaş'ın üzerine kalacağı yönünde plan yaptıkları belirlendi.
Soruşturma kapsamında tüm şüphelilerin mal varlıklarının dondurulduğu, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.