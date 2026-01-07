Netanyahu’nun yolsuzluk davasında hakimdi! İsrail’de sır ölüm

Benny Sagi, Sosyal medya

ARACINA MOTOR ÇARPTI

Polisin açıklamasına göre, arazi şartlarında seyreden bir araç ana yola çıkarak Sagi'nin motosikletine çarptı. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ve paramediklerin kazayı "şok edici" olarak nitelendirdiği söylendi.

Polis, Aşdod'un doğusundaki Kfar Menachem kibbutzunun yakınlarında meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kiryat Malachi karakolundan polis memurları ve trafik kazası müfettişleri kazanın koşullarını inceliyor.