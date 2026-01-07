Rozetler Başkan Erdoğan'dan: İşte AK Parti’ye katılan milletvekilleri
CHP, Gelecek ve DEVA Partisi’nden istifa eden Hasan Ufuk Çakır, İsa Mesih Şahin ve İrfan Karatutlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda AK Parti saflarına katıldı. Takvim'e konuştuktan sonra CHP ile kopuş yoluna giren Hasan Ufuk Çakır, "Namuslu CHP seçmenleri iftiracıların peşinde olmaz, sahte Atatürkçülerin peşinde olmaz. Devletinin ve bayrağının yanında olur. İngiltere’ye, Almanya’ya şikayet eden ne bir CHP’li ne de Türk milliyetçisi tanımaz" ifadelerini kullanarak CHP yönetimine yüklendi.
CHP'den kesin ihraç istemiyle Parti Meclisi'ne sevk edildikten sonra partisinden istifa eden Hasan Ufuk Çakır ile geçen yaz Gelecek Partisi'nden istifa eden Bağımsız İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin ve DEVA Partisi'nden istifa eden İrfan Karatutlu AK Parti TBMM Grup Toplantısıyla birlikte AK Parti'ye katıldı.
ROZETLER BAŞKAN ERDOĞAN'DAN
Üç milletvekilinin rozetlerini, Başkan Recep Tayyip Erdoğan takacak.
"YUVAYA DÖNÜŞ VAKTİ"
Gelecek Partisi'nden istifa eden Bağımsız İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, sosyal medya adresinden paylaşım yaparak AK Parti'ye katılacağını duyurdu.
Şahin paylaşımında "Yuvaya dönüş vakti… Kalpleri aynı atanların istikameti de aynıdır. Bizim kalbimiz ülkemiz için atıyor ve "istikametimiz de her zaman Güçlü Türkiye olacaktır." Dünyada yaşanan konjonktürel gelişmeler, bölgemizdeki krizler "iç cephede bir olmayı, güçlü Türkiye için birlikte mücadele etmeyi" gerektiriyor. Bu tarihî sorumluluk bilinciyle; baba ocağımız, gençlik yuvamız Ak Parti'ye dönüyorum… Yeniden yuvamızda olma fırsatını bize sunan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
TAKVİM'E KONUŞMUŞTU AK PARTİ'YE KATILDI
Takvim'e konuştuktan sonra CHP'den kesin ihraç istemiyle Parti Meclisi'ne sevk edilen Hasan Ufuk Çakır partisinden istifa etmişti. İstifa konuşmasında Takvim'in manşetini hatırlatan Çakır, "Kral çıplak dedim başka bir şey demedim" ifadelerini kullanmıştı.
Çakır da bugün AK Parti'ye katıldı.
BİR DAHA VURDU
AK Parti Grup Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu söyleyen Çakır hem CHP yönetimine yüklendi hem de CHP seçmenine çağrı yaptı.
Çakır şunları söyledi:
"Çok mutluyum, memlekete hizmet için geldik. Haksızlığın, pisliğin, iftiranın karşısında durmak için geldik. Be kadar net. Namuslu CHP seçmenleri iftiracıların peşinde olmaz, sahte Atatürkçülerin peşinde olmaz. Devletinin ve bayrağının yanında olur. İngiltere'ye, Almanya'ya şikayet eden ne bir CHP'li ne de Türk milliyetçisi tanımaz"