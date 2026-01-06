Fenerbahçe’den net tavır! Skriniar ve Asensio için gelen 30 milyon Euro reddedildi

Fenerbahçe'nin iki yıldızı Milan Skriniar ve Marco Asensio, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi. İtalyan devi Milan, Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Skriniar'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Ancak başarılı olamadı.

ÖNEMLİ KOZLARI

Villareal ise Marco Asensio için hamle yaptı ama o da sonuçsuz kaldı. Fenerbahçe, iki yıldızı için gelen 30 milyon Euro'luk teklifini anında reddetti. İtalyan teknik adam Domenico Tedesco iki yıldızı takımın en önemli parçaları olarak görüyor.

13 GOLE KATKI VERDİ

Fenerbahçe'nin İspanyol orta sahası Marco Asensio, Süper Lig'de 13 maçta 8 gol atarken 5 de asist yaptı. Toplamda 13 gole katkıda bulundu.