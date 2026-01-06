Fatih Tekke derbi sonrası konuştu! “Bu hatalarla süreç böyle gitmez”

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke Galatasaray maçından sonra üzüntülerinin çok fazla olduğunu söyleyerek, "Yediğimiz gollerin hemen hemen hepsi kabullenmememiz gereken goller. Kocaeli deplasmanı çok zor. Hepsini düşündüğümüzde bir an önce eksik olan bölgelerimize maçta oynayabilecek doğru zamanlamada acele ederek transfer yapmamız gerekiyor. Bu seviyede böyle hatalar olmamalı. Umarım eksik bölgelere oyuncu katabiliriz. Yoksa bu süreç istediğimiz gibi gitmez. Süper Kupa önemliydi ama bunu kaybettik. Biz eksiklerimizi tamamlamak için doğru işler yapmamız gerekir" ifadesini kullandı.

