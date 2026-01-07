Adliye soygununda bir şüpheli itirafçı oldu WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! Altınları kuyumcuda eritip galeride akladılar

Eritilen altınların parasıyla alınan lüks araçlar (Takvim.com.tr) PARALARLA GALERİ KURUP ARAÇ ALDILAR



Yapılan incelemelerde, soygunda çalınan altın ve gümüşlerin bir bölümünün kuyumcularda eritilerek nakde çevrildiği, elde edilen paranın ise aklanmaya çalışıldığı belirlendi.

Yazışmalar ortaya çıktı (Takvim.com.tr) Bu parayla bir galeri firması kurulduğu ve galeri bünyesinde araç satın alındığı tespit edildi. Galeri firmasını kuran şüpheliler tutuklanırken, söz konusu araçların tamamına el konuldu.

Erdal Timurtaş ve eşi (Takvim.com.tr/Arşiv) 2 MİLYON EURO DAĞITTI



Tutuklanan şüphelilerden birinin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre, soygunu yapan çete liderinin 2 milyon euro dağıttığını belirten şüpheli yazışmalarında, "Bize de 200 bin dolar geldi. Biz bu parayla galeri kuracağız. Artık servis işine girmiyoruz, tamamıyla galeri işini giriyoruz." ifadelerini kullandığı tespit edildi.

Yazışmalar ortaya çıktı (Takvim.com.tr)



ARKASINDA ÇETE VAR İlk aşamada tek kişi tarafından gerçekleştirilmiş izlenimi verilen soygunun, arka planda organize bir yapı tarafından planlandığı ortaya çıktı.