4 transfer hakkı var! Oyuncularla görüşmeler devam ediyor

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, Siyah Beyazlılar'ın transfer gündemi hakkında açıklamalarda bulundu. Mevcut kadro planlamasına da değinen Kılıç, Beşiktaş'ın dört transfer yapma hakkı bulunduğunu hatırlatarak, "İki yabancı oyuncu kampa katılmadı, ayrıca iki genç oyuncu alma hakkımız var. Bu dört transferi yapacağız. Oyuncularla görüşmeler sürüyor. Aradığımız isimler, kendi takımlarında oynayan ve kulüpleri için önemli oyuncular. Kulüpleriyle anlaşmaya çalışıyoruz, büyük ihtimalle kampa yetiştireceğiz" şeklinde konuştu.

