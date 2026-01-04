SON DAKİKA
Oğuz Aydın CSKA Moskova yolunda!

Milli kanat Oğuz Aydın için CSKA ile yapılan anlaşmada dikkat çeken detay ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler, oyuncunun dönüşünde G.Saray başta olmak üzere Süper Lig’de başka bir takımda oynamasını engelleyen özel bir maddeyi sözleşmeye ekletti

04 Ocak 2026
Fenerbahçe milli futbolcu Oğuz Aydın'ın transferi için CSKA Moskova ile anlaşma sağladı. Anlaşmaya göre Rus kulübü 650 bin euro kiralama bedeli ödeyecek, sözleşmede 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu ve sonraki satıştan %20 pay maddesi yer alacak. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması beklenirken, sözleşmeye eklenen özel bir madde gündeme damga vurdu. Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ın CSKA Moskova'dan ayrılması halinde Süper Lig'de Fenerbahçe dışında herhangi bir takımda forma giymemesini şart koştu. Sarı-Lacivertliler'in bu maddeyi, 25 yaşındaki kanat oyuncusunun Galatasaray'a transfer olmasını engellemek amacıyla sözleşmeye eklettiği belirtiliyor. Bu gelişme, transferin yalnızca sportif değil stratejik yönünün de ön planda olduğunu gözler önüne serdi... Oğuz Aydın'ın sağlık kontrollerinin ardından CSKA Moskova'nın 13 Ocak'ta başlayacak kampına katılması bekleniyor.

