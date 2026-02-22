Basketbolda dev final! Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain kozlarını paylaşacak

FENERBAHÇE BEKO 10. KUPA İÇİN SAHADA Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nı bugüne kadar 9 kez kazandı. Sarı-lacivertliler, organizasyonda ilk şampiyonluğunu 1966-1967 sezonunda Muhafızgücü karşısında elde etti. Fenerbahçe, kupadaki ikinci zaferini 2010 yılında Mersin Büyükşehir Belediyespor karşısında yaşadı. Sarı-lacivertliler ayrıca 2011, 2013, 2016, 2019, 2020, 2024 ve 2025 yıllarında da kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndaki finallerde ikincilikle yetindiği yıllar ise 1994, 1997, 1999, 2015 ve 2022 oldu.

BEŞİKTAŞ 2. ŞAMPİYONLUK HEDEFİNDE Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda şimdiye kadar 1 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Siyah-beyazlılar, 2011-2012 sezonu finalinde Banvit'i 78-74 yenerek kupayı kazandı. Beşiktaş; 1971, 1973, 2011 ve 2025 yıllarında ise final oynayıp ikinci oldu. Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe'yi mağlup etmesi halinde kupada 14 yıllık şampiyonluk hasretini bitirecek.

EN FAZLA KAZANAN: ANADOLU EFES Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım Anadolu Efes oldu. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda toplam 12 şampiyonluk elde etti. Efes'in kupayı kazandığı yıllar: 1994, 1996, 1997, 1998, 2001, 2002, 2006, 2007, 2009, 2015, 2018 ve 2022. Organizasyonda Galatasaray, TOFAŞ ve Ülkerspor üçer kez şampiyonluk yaşarken; İTÜ iki, Türk Telekom, Altınordu, Paşabahçe, TED Ankara Kolejliler, Pınar Karşıyaka ve Banvit ise birer kez kupayı kazandı.

19 YILLIK ARA VE İPTALLER Türkiye Kupası ilk kez 1966-1967 sezonunda düzenlendi. Organizasyona 1972-1973 sezonunun ardından 19 yıl ara verildi ve kupa 1992-1993 itibarıyla yeniden oynanmaya başladı. Türkiye Kupası, 2020-2021 sezonunda Kovid-19 salgını, 2022-2023 sezonunda ise Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle düzenlenemedi.