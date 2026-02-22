Milletin adamı! Kayacık ailesi iftarda ağırladıkları Başkan Erdoğan'ın samimiyetini anlattı: Hayal edemezdik soframıza geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı iftarda misafir eden Kayacık ailesi o anları anlattı. Erdoğan'ın sofra duasını bizzat yaptığını anlatan anne Miyase Kayacık, "İftar yaptıktan sonra akşam namazını evimizde kıldı. Cumhurbaşkanımız ve eşinin samimiyetine şahit olduk" dedi. Başkan Erdoğan, ailenin kanser hastası oğlu Mustafa için ise doktorlarını özel talimat verdi. Erdoğan, 'Mustafa'dan elinizi çekmeyeceksiniz. Tedavisini takip edin. Her zaman ailenin yanında olacaksınız. Oğlumuzun üzerinden elinizi çekmeyeceksiniz' ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam eşi Emine Erdoğan'la Beyoğlu'nda ikamet eden Ali ve Miyase Kayacık çiftinin iftar sofrasına konuk oldu.Başkan Erdoğan’dan Kayacık ailesine iftar ziyareti
"HAYAL EDEMEZDİK, SOFRAMIZA GELDİ! AKŞAM NAMAZINI EVİMİZDE KILDI"
Kayacık ailesi, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın evlerine iftardan 15 dakika önce geldiğini ve birlikte iftar yaptıklarını söyleyerek "Cumhurbaşkanımız bizim gibi garibanları evimizde ziyaret etti. Bunu hayal edemezdik. Soframıza geldi. Birlikte iftar yaptık. İftar yaptıktan sonra akşam namazını evimizde kıldı. Saat 20.00'de evimizden ayrıldı. Cumhurbaşkanımız ve eşinin samimiyetine şahit olduk" ifadelerini kullandı.
"'BİZLERE ÇOK DUA EDİN' DEDİ, NUMARAMI ALDI"
Miyase Kayacık, Emine Erdoğan'ın dua istediğini anlattı.
Kayacık, "Emine Hanım numaramı aldırdı ve irtibatta kalacağını söyledi. Oğlum Mustafa'dan dua istedi, 'Bizlere çok dua edin' dedi" şeklinde konuştu.
İftardan önce sofra duasını Başkan Erdoğan'ın yaptığını söyleyen Kayacık, küçük oğlu Bilal'in İmam Hatip öğrencisi olduğunu ve LGS'ye hazırlandığını söyledi.
Ailenin 19 yaşındaki oğulları Mustafa Kayacık ise kanser hastası.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayacık'ın kanser hastası olduğunu öğrenmesi üzerine hemen kendi doktorlarına talimat verdi. Erdoğan'ın doktorları Mustafa Kayacık'ın bilgilerini ve raporlarını aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DOKTORLARA TALİMAT: MUSTAFA'DAN ELİNİNİ ÇEKMEYECEKSİNİZ
O anları anlatan anne Miyase Kayacık, "Cumhurbaşkanımız doktorlara 'Mustafa'dan elinizi çekmeyeceksiniz. Tedavisini takip edin. Her zaman ailenin yanında olacaksınız. Oğlumuzun üzerinden elinizi çekmeyeceksiniz' dedi. Oğlum Kabataş Meslek Lisesi'nden mezun oldu. Hastalığından dolayı iki sene eğitim ve öğretimine ara verdi. Üniversite sınavına giremedi. Şu anda Ankara Bilkent Üniversitesi Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyor. Cumhurbaşkanımızın oğluma desteği bizi çok memnun etti"dedi.
