Milletin adamı! Kayacık ailesi iftarda ağırladıkları Başkan Erdoğan'ın samimiyetini anlattı: Hayal edemezdik soframıza geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam eşi Emine Erdoğan'la Beyoğlu'nda ikamet eden Ali ve Miyase Kayacık çiftinin iftar sofrasına konuk oldu.

Başkan Erdoğan’dan Kayacık ailesine iftar ziyareti



"HAYAL EDEMEZDİK, SOFRAMIZA GELDİ! AKŞAM NAMAZINI EVİMİZDE KILDI"



Kayacık ailesi, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın evlerine iftardan 15 dakika önce geldiğini ve birlikte iftar yaptıklarını söyleyerek "Cumhurbaşkanımız bizim gibi garibanları evimizde ziyaret etti. Bunu hayal edemezdik. Soframıza geldi. Birlikte iftar yaptık. İftar yaptıktan sonra akşam namazını evimizde kıldı. Saat 20.00'de evimizden ayrıldı. Cumhurbaşkanımız ve eşinin samimiyetine şahit olduk" ifadelerini kullandı.