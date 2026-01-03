PODCAST CANLI YAYIN
Mainoo kapışması

İtalyan basını Beşiktaş, Fenerbahçe, Napoli ve Inter’in Manchester United’ın 20 yaşındaki İngiliz orta sahasını kadrosuna katmak istediğini öne sürdü

Giriş Tarihi :03 Ocak 2026
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Il Mattino'da yer alan haberde Manchester United'ın İngiliz orta saha oyuncusu Kobbie Mainoo ile 4 takımın ilgilendiği belirtildi. Bu takımların Napoli, Inter, Beşiktaş ve Fenerbahçe olduğu da haberin detaylarında yer aldı. Fazla forma şansı bulamadığı gerekçesiyle takımdan ayrılması beklenen 20 yaşındaki futbolcunun geleceğinin ilerleyen günlerde şekillenmesi bekleniyor. Bu sezon 12 maçta 301 dakika süre alan genç futbolcu söz konusu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamazken 1 asiste imza attı. 10 kez İngiltere Milli Takımı formasını da giyen ve 40 milyon euro piyasa değeri bulunan Mainoo'nun Manchester United ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

SIRADA UDUOKHAI VAR

Svensson ve Jurasek ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta sıradaki ayrılık da savunma hattında yaşanacak. Ligue 1 ekibi Paris FC'nin Siyah-Beyazlılar'ın Alman stoperi Felix Uduokhai için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Fransa'ya transfer olmaya sıcak bakan 28 yaşındaki stoperin maaşı da Paris FC tarafından karşılanacak.

Beşiktaş olympıakos forması giyen milli futbolcuyu gündemine aldı. Yusuf Yazıcı, A Milli Takım formasıyla 45 maça çıktı. 28 yaşındaki oyuncu 3 gol kaydetti.

