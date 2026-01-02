PODCAST CANLI YAYIN
Fenerbahçe’den maliyeti dengeli santrfor harekatı: Dovbyk ile sıcak temas

Sarı-Lacivertliler’in Artem Dovbyk için Roma ile temas kurduğu aktarıldı. Ukraynalı golcünün Nkunku ve Sörloth’a kıyasla daha ekonomik bir alternatif olarak öne çıktığı öğrenildi. Ancak yönetimin forvette bir numaralı hedefinin hala Sörloth olduğu belirtiliyor.

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-Lacivertliler'in forvet adayları arasında yer alan isimlerden başka bir ismin Artem Dovbyk olduğu öğrenildi. Yönetimin, Ukraynalı golcü için Roma ile şartları zorlamaya hazır olduğu ifade ediliyor. Edinilen bilgilere göre Dovbyk, Fenerbahçe'nin temas kurduğu üçüncü forvet konumunda bulunuyor. İtalyan gazeteci Nico Schira da Sarı-Lacivertliler'in, 27 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiğini doğruladı.

DİĞER YILDIZLARDAN UYGUN

Halen Roma forması giyen tecrübeli forvetin, kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Piyasa değeri 20 milyon euro civarında olan Dovbyk'in, adı Fenerbahçe ile anılan diğer yıldız isimler Christopher Nkunku ve Alexander Sörloth'a kıyasla daha ekonomik bir transfer olabileceği belirtiliyor. Bu durum, Sarı-Lacivertli yönetimin transfer stratejisinde önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin forvet transferindeki bir numaralı hedefinin halen Alexander Sörloth olduğu kaydediliyor.

TAHA FENER'İN RADARINDA

SüperLig'de devre arasına 32 puanla 4'üncü sırada giren Göztepe'nin 22 yaşındaki stoperi Taha Altıkardeş için yurt içi ve dışından birçok kulübün talip olduğu ifade edildi. Taha Altıkardeş ile Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği öğrenildi.

GALATASARAY BİR ADIM ÖNDE

Sarı-Lacivertliler'in efsanevi teknik direktörlerinden Aykut Kocaman uzun bir aranın ardından sessizliğini bozdu. Kocaman'ın, Sports Digital'e verdiği röportajda ''Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki ilk maçta ciddi kalite farkı olduğunu gördüm. Eğer Galatasaray'ı geçmek istiyorsa Fenerbahçe kalitesini artırmak zorunda'' ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.

GALATASARAY FENER'DEN DAHA VİZYONLU

Bir dönem F.Bahçe forması giyen Rade Krunic şok açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'de gerçekten zor bir ortam olduğunu söyleyen Krunic, "Büyük hedefleri olan bir kulübün futbol konusunda bu kadar amatörce hareket etmesini anlayamadım. Neden 12 yıl şampiyon olamadıklarını bence kendilerine sorsunlar. G.Saray, F.Bahçe'ye nazaran daha vizyonlu ve Avrupa odaklı" dedi

SÖRLOTH'TA JUVENTUS TEHLİKESİ

Fenerbahçe ve Juventus'un, Atletico Madrid'den Sörloth için karşı karşıya gelebileceği İtalyan basını tarafından öne sürüldü

Çizme takımlarından Juventus, Dusan Vlahovic'in sakatlığının ardından ara transfer döneminde santrfor takviyesi yapmayı planlıyor. İtalyan ekibi, dönüşü mart ayını bulacak Vlahovic'in yerini ara transferle doldurmak istiyor. Serie A ekibinin listesindeki isimlerden birinin de Atletico Madrid'den Alexander Sörloth olduğu ortaya çıktı. İtalyan basını bu gelişmeyi resmen duyurdu.

F.BAHÇE'NİN GÜNDEMİNDE!

Atletico Norveçli golcüsü için 30 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Ayrıca Sörloth, uzun süredir Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alıyor. Bu sezon 22 maçta süre bulan 30 yaşındaki yıldız, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

