Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimleri ortak bir uluslararası uyuşturucu operasyonuna imza attı.
Güneydoğu Asya'dan yola çıkan uyuşturucu yüklü gemi, yapılan ortak operasyonla Suriye'nin Lazkiye Limanı'nda durduruldu. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 300 milyon TL olan 236 kilogram marihuana ele geçirildi.
MİT GEMİYİ ADIM ADIM TAKİP ETTİ
MİT, Güneydoğu Asya'dan hareket eden uyuşturucu yüklü bir gemiye ilişkin kritik istihbarata ulaştı. Elde edilen bilgilere göre gemi, ilk olarak Mısır'ın İskenderiye Limanı'na, ardından ise Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ulaştı.
İstihbarat çalışmalarında geminin son durağının Suriye'nin Lazkiye Limanı olacağı belirlendi.
TÜRKİYE VE SURİYE ORTAK HAREKETE GEÇTİ
MİT'in elde ettiği istihbaratı Suriyeli yetkililerle paylaşmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, MİT ve Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimleri koordineli şekilde ortak operasyon gerçekleştirdi.
KONTEYNERDE ZULALANMIŞ HALDE BULUNDU
Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimi tarafından 16 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında, geminin taşıdığı konteyner içerisinde zulalanmış halde 236 kilogram marihuana uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yetkililer, ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 300 milyon TL olduğunu belirtti.