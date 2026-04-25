Güneydoğu Asya’dan çıktı, Lazkiye’de yakalandı! MİT destekli 300 milyonluk uyuşturucu operasyonu

MİT’in istihbaratıyla harekete geçen Türkiye ve Suriye güvenlik birimleri, Lazkiye Limanı’nda düzenlenen ortak operasyonda konteyner içine zulalanmış 236 kilogram marihuana ele geçirdi.

  • MİT, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimleri ortak operasyonla Suriye'nin Lazkiye Limanı'nda bir gemiyi durdurdu.
  • Operasyonda konteynerde zulalanmış halde 236 kilogram marihuana ele geçirildi ve piyasa değerinin yaklaşık 300 milyon TL olduğu belirlendi.
  • MİT, Güneydoğu Asya'dan hareket eden uyuşturucu yüklü gemiyi istihbaratla tespit etti ve adım adım takip etti.
  • Gemi Mısır'ın İskenderiye Limanı ve Lübnan'ın başkenti Beyrut üzerinden Suriye'nin Lazkiye Limanı'na ulaştı.
  • Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimi operasyonu 16 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimleri ortak bir uluslararası uyuşturucu operasyonuna imza attı.

MİT’ten zehir tacirlerine bölgesel darbe

Güneydoğu Asya'dan yola çıkan uyuşturucu yüklü gemi, yapılan ortak operasyonla Suriye'nin Lazkiye Limanı'nda durduruldu. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 300 milyon TL olan 236 kilogram marihuana ele geçirildi.

MİT GEMİYİ ADIM ADIM TAKİP ETTİ

MİT, Güneydoğu Asya'dan hareket eden uyuşturucu yüklü bir gemiye ilişkin kritik istihbarata ulaştı. Elde edilen bilgilere göre gemi, ilk olarak Mısır'ın İskenderiye Limanı'na, ardından ise Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ulaştı.

İstihbarat çalışmalarında geminin son durağının Suriye'nin Lazkiye Limanı olacağı belirlendi.

TÜRKİYE VE SURİYE ORTAK HAREKETE GEÇTİ

MİT'in elde ettiği istihbaratı Suriyeli yetkililerle paylaşmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, MİT ve Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimleri koordineli şekilde ortak operasyon gerçekleştirdi.

KONTEYNERDE ZULALANMIŞ HALDE BULUNDU

Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimi tarafından 16 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında, geminin taşıdığı konteyner içerisinde zulalanmış halde 236 kilogram marihuana uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yetkililer, ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 300 milyon TL olduğunu belirtti.

SAHA 2026 gelirleriyle 81 ilde dron merkezi kurulacak
SONRAKİ HABER

SAHA 2026’dan dev hamle!

 Karaköy Palas yeniden hayat buldu | Bakan Ersoy'dan Selçuk Bayraktar'a teşekkür
ÖNCEKİ HABER

Karaköy Palas yeniden hayat buldu

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler