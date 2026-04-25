Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimi operasyonu 16 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimleri ortak bir uluslararası uyuşturucu operasyonuna imza attı. MİT’ten zehir tacirlerine bölgesel darbe Güneydoğu Asya'dan yola çıkan uyuşturucu yüklü gemi, yapılan ortak operasyonla Suriye'nin Lazkiye Limanı'nda durduruldu. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 300 milyon TL olan 236 kilogram marihuana ele geçirildi.

MİT GEMİYİ ADIM ADIM TAKİP ETTİ MİT, Güneydoğu Asya'dan hareket eden uyuşturucu yüklü bir gemiye ilişkin kritik istihbarata ulaştı. Elde edilen bilgilere göre gemi, ilk olarak Mısır'ın İskenderiye Limanı'na, ardından ise Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ulaştı. İstihbarat çalışmalarında geminin son durağının Suriye'nin Lazkiye Limanı olacağı belirlendi.