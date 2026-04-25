TAHRAN DA WASHINGTON DA PAKİSTAN'DA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan, Umman ve Rusya’yı kapsayan bölgesel temasları kapsamında ilk durağı olan İslamabad’da. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD elçileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Erakçi ile görüşmeler yapmak üzere Pakistan'a gitmeleri bekleniyor. İran ise ABD ile görüşme iddialarını reddediyor.

BEYAZ SARAY: İRAN GÖRÜŞMEK İSTİYOR

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt Cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada , "İranlılar görüşmek istiyor. Şahsen görüşme

ERAKÇİ'DEN 3 ÜLKEYE ZİYARET

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, Erakçi’nin temaslarında bölgedeki son gelişmeler ile ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşın mevcut durumu ele alınacak. Görüşmelerde diplomatik çözüm arayışları da masaya yatırılacak.

Erakçi’nin Pakistan’ın ardından Umman ve Rusya’ya geçerek üst düzey yetkililerle ikili istişarelerde bulunacağı bildirildi. Ziyaretin, İran’ın bölgesel diplomasi trafiğini hızlandırma adımı olarak değerlendirildiği ifade edildi.