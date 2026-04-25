Gazze'de 21 yıl sonra seçim GAZZE İLE BATI ŞERİA ARASINDA İDARİ BİRLİK Deyr el-Belah, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarından diğer bölgelere nazaran daha az hasar gören şehirlerden olduğu için oy kullanma işleminin yapılacağı tek yer olarak belirlenirken, seçimler Gazze ile Batı Şeria arasındaki idari birliğin güçlendirilmesi ve yerel kurumların yeniden inşası için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Gazze'de 21 yıl sonra seçim HAMAS'TAN AÇIKLAMA Hamas Sözcüsü Hazım Kasım da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Deyr el-Belah kentinde gerçekleştirilen belediye seçimlerini "önemli bir adım" şeklinde nitelendirerek Gazze'nin tüm bölgelerinde seçimlerin gerçekleştirilmesi için uygun koşulların sağlanmasını umduğunu ifade etti. Filistin genel seçimlerinin yapılması için de uygun koşulların hazırlanmasını beklediklerini söyleyen Kasım, Filistin iç işlerinin düzenlenmesi için başkanlık seçimlerinin yapılması çağrısında bulundu.