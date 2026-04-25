GALATASARAY'IN MUTHEMEL 11'İ

Galatasaray, Fenerbahçe derbisini şampiyonluk yolunda final olarak görüyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Liverpool galibiyetlerinde işe yarayan oyun planını RAMS Park’taki dev maçta yeniden sahaya yansıtmayı hedefliyor.
Galatasaray, derbiyi şampiyonluk yolunda final olarak görüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe karşılaşmasına 4 puanlık avantajla çıkacak olsa da tüm hazırlıklarını galibiyet üzerine kurdu.
Türkiye Kupası’nı geride bırakan Galatasaray’da artık tüm odak ligdeki kritik derbiye çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk’un, takımını RAMS Park’taki dev mücadeleye kontrollü ve sabırlı bir oyun anlayışıyla hazırladığı belirtildi.
OKAN BURUK’TAN LIVERPOOL FORMÜLÜ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un, Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool karşısında alınan galibiyetleri getiren oyun şablonu üzerinde durduğu ifade edildi.
RAMS Park’ta 1-0’lık galibiyetle sonuçlanan iki Liverpool maçında uygulanan takım savunması ve merkez kontrolünün, Fenerbahçe derbisinde de ana plan olacağı kaydedildi. Sarı-kırmızılı teknik heyetin, savunma güvenliğini ön planda tutan ve oyunu doğru anlarda hızlandıran bir yapıyla sahada olmayı hedeflediği belirtildi.
SAVUNMA HATTI VE ORTA SAHA ŞEKİLLENDİ
Liverpool karşılaşmalarında Uğurcan’ın önünde Singo, Sanchez, Abdülkerim ve Jakobs dörtlüsünün görev yaptığı, orta sahada ise Lemina-Torreira ikilisinin dengeyi sağladığı aktarıldı.
Bu 7 oyuncunun Fenerbahçe derbisinde de sahada olması bekleniyor. Okan Buruk’un özellikle merkezde rakibe alan bırakmayan, sert ve kompakt bir yapı kurmak istediği vurgulandı.
HÜCUMDA DÖRTLÜ PLAN
Galatasaray’ın hücum hattında ise kanatlarda Sane ve Barış Alper’in görev yapacağı, 10 numara pozisyonunda Sara’nın oynayacağı belirtildi.
İleri uçta ise Victor Osimhen’in forma giymesi bekleniyor. Sarı-kırmızılıların, hücumda geniş alanları doğru kullanarak ve geçişlerde etkili olarak sonuca gitmeye çalışacağı ifade edildi.
OSIMHEN SAHADA OLACAK
Derbi öncesinde Victor Osimhen’in özel korumalı bandajı da tartışma konusu olurken, yıldız futbolcunun sahadaki yerini alacağı belirtildi.
Galatasaray cephesinde, Nijeryalı golcünün hem fiziksel varlığı hem de ceza sahası etkinliğiyle takımın en önemli kozlarından biri olacağı düşünülüyor.
Galatasaray’ın Fenerbahçe karşısında takım halinde savunma yapacağı ve maç boyunca kontrollü bir görüntü ortaya koyacağı kaydedildi. Okan Buruk’un planında öne çıkan en önemli başlıkların sabır, merkez kontrolü ve doğru zamanda hücum olduğu ifade edildi.
Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan derbide hem avantajını korumak hem de zirve yolunda çok kritik bir adım atmak istiyor.
Galatasaray'ın sahaya Uğurcan Çakır, Singo, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jaobs, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak derbide Fenerbahçe, Galatasaray'a konuk olmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, kritik mücadele öncesi planını büyük ölçüde netleştirdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’nun derbideki en büyük kozunun orta saha hattı olacağı belirtildi. Deneyimli çalıştırıcının, özellikle merkezde kurulacak baskıyla Galatasaray’ın oyun aklını bozmayı hedeflediği aktarıldı.
Kanarya'nın sahaya Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, Kante, Guendouzi, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Asensio, Sidiki Cherif ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftası dev derbiye sahne olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray, RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Ligin bitimine 4 hafta kala rakibinin 4 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, mücadeleye mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak.
Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe’de zorlu karşılaşmanın hazırlıkları sürerken, yönetim cephesinden de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulübün, derbi öncesinde takımı motive etmek için prim kararını yürürlükte tuttuğu belirtildi.
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile kritik bir derbiye çıkacak Fenerbahçe’de yönetimden dikkat çeken bir hamle geldi. Sarı-lacivertli kulübün, Rizespor ve Galatasaray maçlarını kapsayan 3 milyon dolarlık prim vereceği öğrenildi.
Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı kritik derbi öncesi kenetlendi. Başkan Dursun Özbek’in takımla bir araya gelerek galibiyet mesajı verdiği, yönetimin ise dev mücadele için 2 milyon Euro prim belirlediği öğrenildi.
Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı kritik derbi öncesi kenetlendi. Şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan mücadele öncesinde sarı-kırmızılı yönetimin takıma tam destek verdiği belirtildi.
Başkan Dursun Özbek’in Kemerburgaz’da takımla bir araya geldiği ve futbolcularla toplantı yaptığı aktarıldı. Sarı-kırmızılı camiada derbi öncesi birlik mesajı öne çıktı.
DURSUN ÖZBEK'TEN GALİBİYET MESAJI
Milliyet’te yer alan habere göre Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisi öncesinde yaptığı konuşmada futbolculara olan güvenini dile getirdi.
Başkan Özbek’in, “Size inanıyoruz. Pazar günü lige son noktayı koyacağınıza eminiz. Bizleri mahcup etmeyin, sevindirin” sözleriyle oyuncuları motive ettiği ifade edildi.
YÖNETİMDEN DEV PRİM
Öte yandan Galatasaray yönetimi, derbi galibiyeti için prim miktarını 2 milyon Euro olarak belirledi.
Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı yönetimin kesenin ağzını açtığı belirtilirken, takımın derbiye yüksek motivasyonla hazırlandığı kaydedildi.
KRİTİK MAÇ ÖNCESİ TAM KENETLENME
Galatasaray’da hem yönetim hem de teknik heyet cephesinde Fenerbahçe derbisine tam odaklanıldığı vurgulandı. Sarı-kırmızılılarda hedefin, taraftarı önünde alınacak galibiyetle şampiyonluk yarışında çok önemli bir avantaj yakalamak olduğu ifade ediliyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktörü Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.
Öte yandan antrenman öncesinde futbolcularla bir araya gelen Başkan Sadettin Saran ve yöneticiler, idmanın bir bölümünü de takip etti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında yarın saat 20.00’de RAMS Park’ta Fenerbahçe’yi konuk edecek.
İKİ YILDIZ OYNAYACAK MI?
Süper Lig’de şampiyonluğu yakından ilgilendiren Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi iki takım cephesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray’da Victor Osimhen için karar verilirken, Fenerbahçe’de Marco Asensio’nun durumu teknik heyetin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.
OKAN BURUK KARARINI VERDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un, Fenerbahçe derbisinde Victor Osimhen’i ilk 11’de oynatmaya karar verdiği belirtildi. Tüm hazırlıklarını Fenerbahçe’yi yenmek üzerine yapan tecrübeli çalıştırıcının, sakatlıktan dönen Nijeryalı yıldızı doğrudan ilk 11’de değerlendireceği aktarıldı.
Bu kararla birlikte Mauro Icardi’nin yeniden yedek kulübesine çekileceği ve Galatasaray’ın hücum hattında Osimhen tercihiyle sahaya çıkacağı ifade edildi.
FENERBAHÇE'DE GÖZLER ASENSIO'DA
Fenerbahçe’de derbi hazırlıklarının en önemli başlıklarından biri Marco Asensio’nun son durumu oldu. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan İspanyol futbolcu çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor.
Normal şartlarda derbiye yetişmesinin zor olduğu belirtilen Asensio için tüm imkanların zorlandığı kaydedildi. Yıldız oyuncunun, maçın öneminin farkında olduğu ve forma giymek istediği ifade edildi.
TEKNİK HEYET İKİ PLAN HAZIRLADI
Fenerbahçe teknik heyetinin Marco Asensio için iki ayrı plan üzerinde durduğu belirtildi. İlk plan, deneyimli futbolcunun ilk 11’de başlayıp hücumda Anderson Talisca ile birlikte görev yapması.
İkinci plan ise Asensio’nun maçın son yarım saatlik bölümünde oyuna dahil edilmesi. Sarı-lacivertlilerin önde olması halinde oyunu tutmak, gole ihtiyaç duyulması halinde ise Asensio ile sonuca gitmek istediği aktarıldı.
Maç saati verilecek kararın ardından Asensio’nun derbideki rolü netleşecek.
REKABETİN GOLCÜLERİ VE REKORLARI
Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde en çok gol atan isim Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel oldu. Sporel, rakibine karşı 27 gol kaydetti. Onu 24 golle Alaattin Baydar, 20 golle Lefter Küçükandonyadis ve 19 golle Metin Oktay izledi. İki takım arasındaki maçlarda en çok forma giyen isim ise Galatasaray kalesini 55 kez koruyan Turgay Şeren olarak kayıtlara geçti.
SEYİRCİ REKORU VE İLGİNÇ AYRINTILAR
İki takım arasındaki en az seyircili maçı 1922’de İttihat Sahası’nda yalnızca 14 kişi izledi. En yüksek seyirci sayısına ise 21 Eylül 2003’te Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki lig maçında ulaşıldı. O karşılaşmayı 70 bin 125 kişi takip etti. Rekabetin 117 yıllık tarihinde 19 farklı statta maç oynanırken, birçok futbolcu iki takımın da formasını giydi ve bu büyük rekabette farklı dönemlerde önemli izler bıraktı.
SON 10 RESMİ MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜN
Genel rekabette Fenerbahçe önde olsa da son dönemin tablosunda Galatasaray dikkat çekiyor. İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta sarı-kırmızılı ekip 5 kez kazanırken, Fenerbahçe 2 galibiyet alabildi. Üç karşılaşma beraberlikle bitti. Bu süreçte Galatasaray 15, Fenerbahçe ise 6 gol kaydetti.
REKABETİN İLKLERİ VE TARİHİ NOTLARI
Rekabette ilk golü Galatasaraylı Emin Bülent Serdaroğlu attı. Galatasaray ilk 7 maçta rakibinden gol yemedi. Fenerbahçe ise Galatasaray karşısındaki ilk galibiyetini ve ilk golünü 4 Ocak 1914’te Union Club sahasında oynanan maçta aldı. Sarı-lacivertlilerin Galatasaray’a karşı ilk golünü Hasan Kamil Sporel kaydetti.
BİR DAKİKALIK DERBİ HAFIZALARA KAZINDI
İki takım arasında 7 Nisan 2024’te Şanlıurfa’da oynanan TFF Süper Kupa maçı rekabet tarihinin en sıra dışı mücadelelerinden biri oldu. Fenerbahçe’nin 19 Yaş Altı Takımı ile çıktığı karşılaşmada Galatasaray Mauro Icardi’nin golüyle 1-0 öne geçti. Golün ardından sarı-lacivertli ekip sahadan çekildi ve maç hükmen 3-0 Galatasaray lehine tescillendi.
EN FARKLI VE ÇOK GÖRÜLEN SONUÇ
Rekabette en farklı galibiyeti Galatasaray, 12 Şubat 1911’deki İstanbul Ligi maçında 7-0’lık skorla aldı. Fenerbahçe ise en farklı galibiyetini 6 Kasım 2002’de Kadıköy’de oynanan lig maçında 6-0 kazanarak elde etti. Bu rekabette en çok görülen skor 1-0 oldu. Tam 75 maç bu sonuçla tamamlandı.
Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak derbiyle tarihte 406. kez karşı karşıya gelecek. 17 Ocak 1909’da Papazın Çayırı’nda oynanan ve Galatasaray’ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette genel tabloda Fenerbahçe üstün durumda. Sarı-lacivertliler 405 maçın 150’sini kazanırken, sarı-kırmızılı ekip 130 galibiyet aldı. 125 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 546, Galatasaray ise 505 gol attı.
LİGDE 138. SINAV
İki takım Süper Lig tarihinde bugüne kadar 137 kez karşılaştı. Bu maçlarda Fenerbahçe 53, Galatasaray 38 galibiyet elde etti. 46 lig maçında eşitlik bozulmadı. Lig gollerinde de sarı-lacivertliler 165’e 134’lük üstünlük kurdu.