GALATASARAY'IN MUTHEMEL 11'İ

Galatasaray, Fenerbahçe derbisini şampiyonluk yolunda final olarak görüyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Liverpool galibiyetlerinde işe yarayan oyun planını RAMS Park’taki dev maçta yeniden sahaya yansıtmayı hedefliyor.

Galatasaray, derbiyi şampiyonluk yolunda final olarak görüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe karşılaşmasına 4 puanlık avantajla çıkacak olsa da tüm hazırlıklarını galibiyet üzerine kurdu.

Türkiye Kupası’nı geride bırakan Galatasaray’da artık tüm odak ligdeki kritik derbiye çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk’un, takımını RAMS Park’taki dev mücadeleye kontrollü ve sabırlı bir oyun anlayışıyla hazırladığı belirtildi.

OKAN BURUK’TAN LIVERPOOL FORMÜLÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un, Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool karşısında alınan galibiyetleri getiren oyun şablonu üzerinde durduğu ifade edildi.

RAMS Park’ta 1-0’lık galibiyetle sonuçlanan iki Liverpool maçında uygulanan takım savunması ve merkez kontrolünün, Fenerbahçe derbisinde de ana plan olacağı kaydedildi. Sarı-kırmızılı teknik heyetin, savunma güvenliğini ön planda tutan ve oyunu doğru anlarda hızlandıran bir yapıyla sahada olmayı hedeflediği belirtildi.

SAVUNMA HATTI VE ORTA SAHA ŞEKİLLENDİ

Liverpool karşılaşmalarında Uğurcan’ın önünde Singo, Sanchez, Abdülkerim ve Jakobs dörtlüsünün görev yaptığı, orta sahada ise Lemina-Torreira ikilisinin dengeyi sağladığı aktarıldı.

Bu 7 oyuncunun Fenerbahçe derbisinde de sahada olması bekleniyor. Okan Buruk’un özellikle merkezde rakibe alan bırakmayan, sert ve kompakt bir yapı kurmak istediği vurgulandı.

HÜCUMDA DÖRTLÜ PLAN

Galatasaray’ın hücum hattında ise kanatlarda Sane ve Barış Alper’in görev yapacağı, 10 numara pozisyonunda Sara’nın oynayacağı belirtildi.

İleri uçta ise Victor Osimhen’in forma giymesi bekleniyor. Sarı-kırmızılıların, hücumda geniş alanları doğru kullanarak ve geçişlerde etkili olarak sonuca gitmeye çalışacağı ifade edildi.

OSIMHEN SAHADA OLACAK

Derbi öncesinde Victor Osimhen’in özel korumalı bandajı da tartışma konusu olurken, yıldız futbolcunun sahadaki yerini alacağı belirtildi.

Galatasaray cephesinde, Nijeryalı golcünün hem fiziksel varlığı hem de ceza sahası etkinliğiyle takımın en önemli kozlarından biri olacağı düşünülüyor.

Galatasaray’ın Fenerbahçe karşısında takım halinde savunma yapacağı ve maç boyunca kontrollü bir görüntü ortaya koyacağı kaydedildi. Okan Buruk’un planında öne çıkan en önemli başlıkların sabır, merkez kontrolü ve doğru zamanda hücum olduğu ifade edildi.

Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan derbide hem avantajını korumak hem de zirve yolunda çok kritik bir adım atmak istiyor.

Galatasaray'ın sahaya Uğurcan Çakır, Singo, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jaobs, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.