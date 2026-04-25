Başkan Erdoğan İstanbul'daki yoğun programının ardından rotasını Beyoğlu'na çevirdi. Vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan ziyaret sırasında mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi ve kendisini karşılayan çocuklara oyuncak dağıtarak onlarla yakından ilgilendi.
ÇOCUKLARIN "TAYYİP DEDESİ"NDEN HEDİYE YAĞMURU
Başkan Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye" İstanbul Kura Çekim Töreni'nin ardından Beyoğlu'nda bir kafeyi ziyaret etti. Erdoğan, burada tokalaştığı vatandaşlarla sohbet etti, elini öpen çocuklara harçlık dağıttı.
Ziyaret boyunca kafenin çevresinde toplanan vatandaşlara da selam veren Erdoğan, özellikle küçük ziyaretçilerini unutmadı. Çocuklara ayrıca, Cumhurbaşkanlığı ekiplerince oyuncak hediye edildi. Başkan Erdoğan, bir süre daha sohbet ettikten sonra bölgeden ayrıldı.