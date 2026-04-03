Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul'daki hak sahipleri için kura çekim töreni düzenlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ile sosyal devlet anlayışının en başarılı örnekleri birer birer hayata geçiriliyor.



Dar gelirli vatandaşların depreme dayanıklı sağlam ve güvenli konutlara kavuşması için 2003 yılından bu yana sosyal konut projeleri yürütülüyor. Bugüne kadar 50 bin, 100 bin ve İlk Evim-250 Bin Sosyal Konut gibi projelerle Türkiye genelinde 1 milyon 750 binden fazla sosyal konut inşa edildi.

7 MİLYON DAR GELİRLİYE YUVA



Bu konutlar 7 milyona yakın dar gelirli vatandaşın, güvenli, sağlam ve modern yuvaları oldu.

ʺEv Sahibi Türkiyeʺ sloganlı Yüzyılın Konut Projesi en az 2 milyon kişiyi sağlam konutlara kavuşturacak (Haberin görselleri Takvim Foro Arşiv'den alındı)



YÜZYILIN KONUT PROJESİ İLE EV SAHİBİ TÜRKİYE



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Ev Sahibi Türkiye" sloganlı Yüzyılın Konut Projesi ile de Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi için harekete geçildi. 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. En az 2 milyon kişi bu konutlarla daha sağlam, afetlere dirençli, güvenli, modern konutlara uygun fiyatlarla kavuşacak. Bu sayede hem dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olacak hem de konut-kira fiyatları dengelenecek. Projeyle 300 sektörün çarkları hızlanacak. Mahalle kültürünü korumak için 500 bin konutun yanı sıra 500 mahalle konağı, 500 anaokulu, 500 cami de inşa edilecek.



EN ÇOK BAŞVURU İSTANBUL'DAN



500 bin sosyal konut için başvurular 10 Kasım 2025'te başlamıştı. Projeye 8 milyon 840 bin kişi başvurdu. Tüm kriterleri karşılayan 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli başvuru olarak kabul edildi. Projeye en çok başvuru 1 milyon 235 bin 169 ile İstanbul'dan geldi.



406 BİN 499 HAK SAHİBİ



29 Aralık 2025 - 10 Nisan 2026 tarihleri arasında 80 ilin kura çekimleri tamamlandı. Bugüne kadar 406 bin 499 hak sahibi belirlendi. Kura takvimi İstanbul ile tamamlanacak.