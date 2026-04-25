Yeni sezon planlamalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekipte yaz transfer dönemi için kaleci takviyesi gündeme geldi.
Lider Galatasaray'da yeni sezonun transfer planlamaları dört bir koldan devam ederken, yönetimin birçok bölgede gençleştirme operasyonu yapmayı planladığı belirtildi. Yaşı ilerlemiş ve fazla forma şansı bulamayan bazı oyuncularla yolların ayrılmasının hedeflendiği ifade edildi.
Bu isimlerden birinin de Natura Dünyası Gençlerbirliği maçında yaptığı hatayla eleştirilerin odağında yer alan Günay Güvenç olabileceği belirtildi.
G.SARAY'DAN DENİZ ERTAŞ HAMLESİ
Galatasaray'ın, Tümosan Konyaspor forması giyen 21 yaşındaki file bekçisi Deniz Ertaş'ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
Sarı-kırmızılıların, Uğurcan Çakır'ın arkasına genç ve potansiyeli yüksek bir isim almak istediği, bu doğrultuda aradığı kaleciyi Süper Lig'de bulduğu belirtildi.
Transfermarkt'ta yer alan bilgiye göre genç eldivenin de Galatasaray'a imza atabileceği ifade edildi.
SÖZLEŞMESİ GELECEK SEOZN SONUNDA BİTİYOR
Kulübüyle sözleşmesi 2027 yılında bitecek olan Deniz Ertaş transferinin makul bir ücretle tamamlanmasının öngörüldüğü aktarıldı.
Galatasaray yönetiminin, kalede gelecek planlaması doğrultusunda bu hamleyi değerlendirdiği kaydedildi.
BU SEZON 15 MAÇA ÇIKTI
Deniz Ertaş, bu sezon toplam 15 karşılaşmada forma giydi.
Genç kaleci bu maçlarda 17 gol yerken 5 kez de kalesini gole kapatmayı başardı.
Sarı-kırmızılıların genç kaleci için nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu.