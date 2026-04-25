Galatasaray yeni kalecisini buldu! Süper Lig'den Günay Güvenç'in yerine gelecek

Yeni sezon planlamasını sürdüren Galatasaray’da kaleci rotasyonu için dikkat çeken bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, Konyaspor forması giyen genç file bekçisi Deniz Ertaş’ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

  • Galatasaray, Tümosan Konyaspor'un 21 yaşındaki kalecisi Deniz Ertaş'ı kadrosuna katmak istiyor.
  • Sarı-kırmızılı kulüp, Uğurcan Çakır'ın arkasına genç ve potansiyeli yüksek bir kaleci almayı planlıyor.
  • Galatasaray yönetimi, Gençlerbirliği maçında hata yapan Günay Güvenç ile yolları ayırmayı değerlendiriyor.
  • Deniz Ertaş'ın Konyaspor ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek ve transferin makul bir ücretle gerçekleşmesi öngörülüyor.
  • Deniz Ertaş bu sezon 15 maçta forma giydi, 17 gol yedi ve 5 kez kalesini gole kapatmayı başardı.

Yeni sezon planlamalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekipte yaz transfer dönemi için kaleci takviyesi gündeme geldi.

Lider Galatasaray'da yeni sezonun transfer planlamaları dört bir koldan devam ederken, yönetimin birçok bölgede gençleştirme operasyonu yapmayı planladığı belirtildi. Yaşı ilerlemiş ve fazla forma şansı bulamayan bazı oyuncularla yolların ayrılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Bu isimlerden birinin de Natura Dünyası Gençlerbirliği maçında yaptığı hatayla eleştirilerin odağında yer alan Günay Güvenç olabileceği belirtildi.

Günay Güvenç Galatasaray'daki performansıyla Gençlerbirliği karşısındaki performansıyla hayal kırıklığı yarattı

G.SARAY'DAN DENİZ ERTAŞ HAMLESİ

Galatasaray'ın, Tümosan Konyaspor forması giyen 21 yaşındaki file bekçisi Deniz Ertaş'ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Sarı-kırmızılıların, Uğurcan Çakır'ın arkasına genç ve potansiyeli yüksek bir isim almak istediği, bu doğrultuda aradığı kaleciyi Süper Lig'de bulduğu belirtildi.

Transfermarkt'ta yer alan bilgiye göre genç eldivenin de Galatasaray'a imza atabileceği ifade edildi.

Günay Güvenç Gençlerbirliği maçı sonrasında ağaldı

SÖZLEŞMESİ GELECEK SEOZN SONUNDA BİTİYOR

Kulübüyle sözleşmesi 2027 yılında bitecek olan Deniz Ertaş transferinin makul bir ücretle tamamlanmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Galatasaray yönetiminin, kalede gelecek planlaması doğrultusunda bu hamleyi değerlendirdiği kaydedildi.

Günay Güvenç'in geleceği merak konusu

BU SEZON 15 MAÇA ÇIKTI

Deniz Ertaş, bu sezon toplam 15 karşılaşmada forma giydi.

Genç kaleci bu maçlarda 17 gol yerken 5 kez de kalesini gole kapatmayı başardı.

Sarı-kırmızılıların genç kaleci için nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu.

