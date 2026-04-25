Deniz Ertaş bu sezon 15 maçta forma giydi, 17 gol yedi ve 5 kez kalesini gole kapatmayı başardı.

Deniz Ertaş'ın Konyaspor ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek ve transferin makul bir ücretle gerçekleşmesi öngörülüyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, Uğurcan Çakır'ın arkasına genç ve potansiyeli yüksek bir kaleci almayı planlıyor.

Yeni sezon planlamalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekipte yaz transfer dönemi için kaleci takviyesi gündeme geldi.

Lider Galatasaray'da yeni sezonun transfer planlamaları dört bir koldan devam ederken, yönetimin birçok bölgede gençleştirme operasyonu yapmayı planladığı belirtildi. Yaşı ilerlemiş ve fazla forma şansı bulamayan bazı oyuncularla yolların ayrılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Bu isimlerden birinin de Natura Dünyası Gençlerbirliği maçında yaptığı hatayla eleştirilerin odağında yer alan Günay Güvenç olabileceği belirtildi.