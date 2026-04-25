CHP’de mezar taşlı protesto! Parti binası önünde yumruklu arbede

CHP’de “mutlak butlan”, tasfiye ve koltuk kavgası büyürken parti içindeki gerilim Konya’da sokağa taştı. Görevden almalara tepki gösteren CHP’li gençler, il başkanlığı önünde mezar taşlı protesto yaptı. Parti binasına girmek isteyen grupla yöneticiler arasında arbede yaşanırken, polis ekipleri araya girdi.

  • CHP Konya İl Başkanlığı önünde gençlik kolları üyeleri, il gençlik kolları ve bazı ilçe başkanlarının görevden alındığını ve usulsüz atamalar yapıldığını öne sürerek protesto düzenledi.
  • Protestocular üzerinde 'CHP Konya Gençlik Kolları' yazan sembolik mezar taşı taşıyarak gençlik yapılanmasının tasfiye edildiğini iddia etti.
  • Gençlik kolları üyeleri parti binasına girmek istedi ancak il yöneticilerinin izin vermemesi üzerine taraflar arasında arbede yaşandı.
  • Polis ekipleri olay yerine gelerek tarafları sakinleştirdi ve gerginlik güçlükle kontrol altına alındı.
  • CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu cepheleri arasında güç savaşı yaşanırken tabandaki öfkenin teşkilatlara yansıdığı belirtildi.

CHP'de mahkeme kapılarına taşınan "mutlak butlan" tartışmaları, parti içindeki tasfiye iddiaları ve düşen anket sonuçları gerilimi her geçen gün büyütüyor. Bir yanda "Partiyi kayyuma bırakmam" çıkışıyla yeniden sahaya dönmeye hazırlanan Kemal Kılıçdaroğlu cephesi, diğer yanda yolsuzluk iddialarının gölgesinde tartışılan Ekrem İmamoğlu ekibi… Parti yönetiminde güç savaşı konuşulurken, tabandaki öfkenin sahaya yansıdığı adreslerden biri de Konya oldu.

CHP Konya İl Başkanlığı önünde toplanan bir grup gençlik kolları üyesi, il gençlik kolları ve bazı ilçe başkanlarının görevden alındığını, usulsüz atamalar yapıldığını öne sürerek yönetimi protesto etti. Ellerinde mezar taşı tasviri taşıyan grup, parti yönetiminin kendi iradelerini yok saydığını savundu.

"ÖRGÜT İRADESİ YOK SAYILIYOR" TEPKİSİ

İl başkanlığı binası önünde açıklama yapan gençlik kolları üyeleri, görevden alma kararlarının demokratik süreçlerden uzak olduğunu ileri sürdü. Parti yönetimini eleştiren grup, CHP'de tabanın değil belirli isimlerin iradesinin öne çıktığını savundu.

Protestoda, CHP Konya İl Başkanı Nejat Türktaş ve parti yönetimine yönelik sert eleştiriler de dikkat çekti.

"CHP KONYA GENÇLİK KOLLARI" YAZILI MEZAR TAŞI

Gösteride en dikkat çeken detay ise gençlerin taşıdığı sembolik mezar taşı oldu. Üzerinde "CHP Konya Gençlik Kolları" yazılı mezar taşı tasviriyle yönetime mesaj veren protestocular, gençlik yapılanmasının tasfiye edildiğini öne sürdü.

Gençlik kolları üyeleri ayrıca parti yönetimini "usulsüz atama" yapmakla suçladı.

PARTİ BİNASI ÖNÜNDE GERGİNLİK TIRMANDI

Gerilim, protestocu grubun açıklamanın ardından parti binasına girmek istemesiyle büyüdü. İl yöneticilerinin buna izin vermemesi üzerine taraflar arasında sert tartışma çıktı.

Kapı önünde başlayan gerginlik kısa sürede arbedeye dönüştü. İtiş kakışın yaşandığı olay sırasında tarafların birbirine sert tepki gösterdiği anlar çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti.

POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yaşanan arbede sırasında olay yerine gelen polis ekipleri tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Parti binası önündeki gerginlik güçlükle kontrol altına alınırken, CHP'deki iç tartışmaların teşkilatlara kadar yayıldığı yorumları yapıldı.

