Polis ekipleri olay yerine gelerek tarafları sakinleştirdi ve gerginlik güçlükle kontrol altına alındı.

CHP'de mahkeme kapılarına taşınan "mutlak butlan" tartışmaları, parti içindeki tasfiye iddiaları ve düşen anket sonuçları gerilimi her geçen gün büyütüyor. Bir yanda "Partiyi kayyuma bırakmam" çıkışıyla yeniden sahaya dönmeye hazırlanan Kemal Kılıçdaroğlu cephesi, diğer yanda yolsuzluk iddialarının gölgesinde tartışılan Ekrem İmamoğlu ekibi… Parti yönetiminde güç savaşı konuşulurken, tabandaki öfkenin sahaya yansıdığı adreslerden biri de Konya oldu.

CHP Konya İl Başkanlığı önünde toplanan bir grup gençlik kolları üyesi, il gençlik kolları ve bazı ilçe başkanlarının görevden alındığını, usulsüz atamalar yapıldığını öne sürerek yönetimi protesto etti. Ellerinde mezar taşı tasviri taşıyan grup, parti yönetiminin kendi iradelerini yok saydığını savundu.