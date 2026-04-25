CHP'de mahkeme kapılarına taşınan "mutlak butlan" tartışmaları, parti içindeki tasfiye iddiaları ve düşen anket sonuçları gerilimi her geçen gün büyütüyor. Bir yanda "Partiyi kayyuma bırakmam" çıkışıyla yeniden sahaya dönmeye hazırlanan Kemal Kılıçdaroğlu cephesi, diğer yanda yolsuzluk iddialarının gölgesinde tartışılan Ekrem İmamoğlu ekibi… Parti yönetiminde güç savaşı konuşulurken, tabandaki öfkenin sahaya yansıdığı adreslerden biri de Konya oldu.
CHP Konya İl Başkanlığı önünde toplanan bir grup gençlik kolları üyesi, il gençlik kolları ve bazı ilçe başkanlarının görevden alındığını, usulsüz atamalar yapıldığını öne sürerek yönetimi protesto etti. Ellerinde mezar taşı tasviri taşıyan grup, parti yönetiminin kendi iradelerini yok saydığını savundu.
"ÖRGÜT İRADESİ YOK SAYILIYOR" TEPKİSİ
İl başkanlığı binası önünde açıklama yapan gençlik kolları üyeleri, görevden alma kararlarının demokratik süreçlerden uzak olduğunu ileri sürdü. Parti yönetimini eleştiren grup, CHP'de tabanın değil belirli isimlerin iradesinin öne çıktığını savundu.
Protestoda, CHP Konya İl Başkanı Nejat Türktaş ve parti yönetimine yönelik sert eleştiriler de dikkat çekti.
"CHP KONYA GENÇLİK KOLLARI" YAZILI MEZAR TAŞI
Gösteride en dikkat çeken detay ise gençlerin taşıdığı sembolik mezar taşı oldu. Üzerinde "CHP Konya Gençlik Kolları" yazılı mezar taşı tasviriyle yönetime mesaj veren protestocular, gençlik yapılanmasının tasfiye edildiğini öne sürdü.
Gençlik kolları üyeleri ayrıca parti yönetimini "usulsüz atama" yapmakla suçladı.
PARTİ BİNASI ÖNÜNDE GERGİNLİK TIRMANDI
Gerilim, protestocu grubun açıklamanın ardından parti binasına girmek istemesiyle büyüdü. İl yöneticilerinin buna izin vermemesi üzerine taraflar arasında sert tartışma çıktı.
Kapı önünde başlayan gerginlik kısa sürede arbedeye dönüştü. İtiş kakışın yaşandığı olay sırasında tarafların birbirine sert tepki gösterdiği anlar çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti.
POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Yaşanan arbede sırasında olay yerine gelen polis ekipleri tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Parti binası önündeki gerginlik güçlükle kontrol altına alınırken, CHP'deki iç tartışmaların teşkilatlara kadar yayıldığı yorumları yapıldı.