Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından organize edilen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 5-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Bu yıl 5'inci kez düzenlenecek dev organizasyon öncesinde İstanbul'da tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, savunma sanayisi temsilcileri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.
170 FİRMADAN 1700 FİRMAYA DEV BÜYÜME
Toplantıda konuşan Haluk Bayraktar, SAHA İstanbul'un yıllar içinde dev bir teknoloji ekosistemine dönüştüğünü söyledi.
Bayraktar, "27 üyeyle başlayan macera bugün 1300'ü aşkın üyesiyle Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi haline geldi" dedi.
2018 yılında gerçekleştirilen ilk SAHA fuarının 5 bin metrekarelik alanda ve 170 firmayla yapıldığını hatırlatan Bayraktar, bu yıl organizasyonda 1700'den fazla firmanın yer alacağını açıkladı.
Bayraktar, "Bu firmaların yaklaşık 260'tan fazlası yabancı firmalar olacak" ifadelerini kullandı.
HEDEF 200 BİN ZİYARETÇİ
İlk SAHA fuarına yaklaşık 10 bin kişinin katıldığını belirten Bayraktar, bu yıl ziyaretçi sayısında büyük sıçrama beklediklerini söyledi.
Bayraktar, "Bu sene de inşallah 20 katlık büyüme ile 200 bini aşkın bir katılım ziyaretçi bekliyoruz" diye konuştu.
"BU YIL HEDEF EN AZ 8 MİLYAR DOLAR"
Savunma sanayisindeki ihracat başarısına dikkat çeken Bayraktar, 2024 yılında SAHA bünyesinde 6,2 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzalandığını söyledi.
Bu yıl hedefin daha da büyüdüğünü belirten Bayraktar, "Bu sene bu hedefi inşallah en az 8 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.
TÜRKİYE'NİN 81 İLİNE DRON MERKEZİ KURULACAK
Toplantının en dikkat çeken açıklamalarından biri ise dron üretim ve eğitim merkezleriyle ilgili oldu.
Haluk Bayraktar, Türkiye genelinde büyük bir proje başlatacaklarını belirterek, "Her ilimizde bir dron üretim ve eğitim merkezi kuracağız" ifadelerini kullandı.
Bayraktar, merkezlerin gençlere açık olacağını belirterek şu açıklamayı yaptı:
"Bu sene inşallah SAHA fuarından elde edeceğimiz gelirleri dron üretim ve eğitim merkezlerinin kurulmasında kullanacağız. Böylelikle herhangi bir anda milyonlarca dron üretebilecek kapasiteye bir anda tüm yurt çapında ulaşıyor olacağız."
TB3 SÜRPRİZİ MESAJI
Bayraktar, Bayraktar TB3 ile ilgili önemli gelişmeler yaşandığını belirterek SAHA 2026'da dikkat çekecek sürprizlerin olacağını söyledi.
"SAHA 2026'da gelişmeyle ilgili imza olmasa da ona benzer farklı sürprizler olacak" diyen Bayraktar, ayrıntı vermedi.
ASELSAN'DAN "ÇELİK KUBBE" ÇIKIŞI
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da fuarda üç yeni ürün tanıtacaklarını açıkladı.
Akyol, "Mavi Vatan'a yönelik yeni vurucu güçlerimizi, Çelik Kubbe'nin yeni yeteneklerini ve hava taarruzuna yönelik bazı yeni ürünleri tanıtacağız" dedi.
KAAN İÇİN KRİTİK HEDEF
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ise milli muharip uçak KAAN projesindeki son durumu paylaştı.
Demiroğlu, "KAAN'da çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah prototiplerin bu sene içerisinde 2 tanesini uçurmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
ALTAY TANKI GÖRÜCÜYE ÇIKACAK
BMC Savunma Genel Müdürü Mehmet Karaaslan ise SAHA 2026'da ALTAY Tankı'nın üretimden çıkmış bir örneğinin sergileneceğini duyurdu.
Karaaslan, "SAHA 2026'da ALTAY Tankı'nın üretimden çıkmış bir örneğini de görme imkanı olacak" dedi.
203 YENİ ÜRÜN TANITILACAK
SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça tarafından paylaşılan verilere göre fuar kapsamında:
Fuar kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait platformlar da ziyaretçilere açılacak.
Dünyanın ilk SİHA gemisi olarak öne çıkan TCG Anadolu başta olmak üzere birçok savaş gemisi Ataköy Marina ve Sarayburnu Limanı'nda konuşlanacak.
Gemiler, resmi heyetlerin yanı sıra 8-9 Mayıs tarihlerinde halkın ziyaretine de açılacak.
NATO VE UZAY EKOSİSTEMİ DE SAHA 2026'DA OLACAK
Fuarda NATO İnovasyon Fonu ve NATO DIANA Programı bünyesindeki firmalar da yer alacak.
Ayrıca Uzay Pavilyonu ve Space Dome alanında Türkiye'nin uzay vizyonu ele alınacak. Etkinlik kapsamında düzenlenecek "Space Talks" oturumlarında savunma teknolojileri, uzay çalışmaları ve yeni nesil güvenlik mimarileri masaya yatırılacak.