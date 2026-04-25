Fuara 1700'den fazla firma katılacak, 200 bin ziyaretçi bekleniyor ve 203 yeni ürün tanıtılacak.

SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı 5-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

2018 yılında gerçekleştirilen ilk SAHA fuarının 5 bin metrekarelik alanda ve 170 firmayla yapıldığını hatırlatan Bayraktar, bu yıl organizasyonda 1700'den fazla firmanın yer alacağını açıkladı.

Bu yıl 5'inci kez düzenlenecek dev organizasyon öncesinde İstanbul'da tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, savunma sanayisi temsilcileri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Bu yıl hedefin daha da büyüdüğünü belirten Bayraktar, "Bu sene bu hedefi inşallah en az 8 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

"BU YIL HEDEF EN AZ 8 MİLYAR DOLAR"

Bayraktar, "Bu sene de inşallah 20 katlık büyüme ile 200 bini aşkın bir katılım ziyaretçi bekliyoruz" diye konuştu.

İlk SAHA fuarına yaklaşık 10 bin kişinin katıldığını belirten Bayraktar, bu yıl ziyaretçi sayısında büyük sıçrama beklediklerini söyledi.

TÜRKİYE'NİN 81 İLİNE DRON MERKEZİ KURULACAK

Toplantının en dikkat çeken açıklamalarından biri ise dron üretim ve eğitim merkezleriyle ilgili oldu.

Haluk Bayraktar, Türkiye genelinde büyük bir proje başlatacaklarını belirterek, "Her ilimizde bir dron üretim ve eğitim merkezi kuracağız" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, merkezlerin gençlere açık olacağını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Bu sene inşallah SAHA fuarından elde edeceğimiz gelirleri dron üretim ve eğitim merkezlerinin kurulmasında kullanacağız. Böylelikle herhangi bir anda milyonlarca dron üretebilecek kapasiteye bir anda tüm yurt çapında ulaşıyor olacağız."