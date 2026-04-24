Duruşmada, annesinin daha önce, "Kızım kıskandırmak için böyle bir şey yapmış olabilir" dediği, çiftin Kızları Ada Deren'in erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Dağhan Batın Cebeci de tanık olarak dinlendi. Ada Bereni tanığını ancak, kendisinde telefonunun daha bulunmadığını söyleyen Cebeci, Tuana ile görüştüklerini, olay gecesi de taciz mesajlarının görüntülerini kendisine attığını belirtti.



TACİZE UĞRADI KAZADA ÖLDÜ

8 Şubat 2026'da sosyal medya üzerinden taciz edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Tuana Elif Torun'un başvurusu sonrası başlatılan soruşturmada, önce adli kontrolle serbest bırakılan Hasbi Dede itiraz üzerine tutuklandı.

Ardından 13 Şubat'ta yurtdışı yasağı konularak tahliye edilen dede hakkında, "Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mağdur Tuana Elif Torun ise 28 Mart 2026'da bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.