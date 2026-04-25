Fenerbahçe Barcelona'nın yıldızı için devrede! Transferde dev bomba patlıyor

Barcelona ile sözleşmesi bitecek olan Robert Lewandowski için transfer hareketliliği arttı. Dünyaca ünlü golcüye Chicago Fire’ın teklif yaptığı belirtilirken, Juventus’un da menajeri Pini Zahavi ile bir araya geleceği öne sürüldü.

Fenerbahçe Barcelona'nın yıldızı için devrede! Transferde dev bomba patlıyor
  • Fenerbahçe, Barcelona'nın golcüsü Robert Lewandowski'nin menajeri Pini Zahavi ile önümüzdeki günlerde görüşme yapmayı planlıyor.
  • Barcelona, daha önce serbest bırakma kararı aldığı Lewandowski'ye maaşında indirim yapması halinde 1 yıllık yeni sözleşme sunmaya hazırlanıyor.
  • Fenerbahçe, Lewandowski'ye en az 2 yıllık kontrat ve yüksek maaş teklifi sunarak öne çıkmak istiyor.
  • İtalyan kulübü Napoli, yarın Lewandowski'nin menajeri Pini Zahavi ile görüşme gerçekleştirecek.
  • Lewandowski için Suudi Arabistan'dan da ilgi olduğu belirtiliyor.

Transfer yarışında Fenerbahçe'nin de devreye girdiği kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin, Robert Lewandowski'nin menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği ve önümüzdeki günlerde yeni bir toplantı planladığı iddia edildi.

Robert Lewandowski'nin sözleşmesi sona eriyor

FENERBAHÇE DE GAZA BASTI

İtalyan devinin, yarın Lewandowski'nin menajeri Pini Zahavi ile görüşeceği öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'nin de transfer için gaza bastığı kaydedildi.

Sarı-lacivertlilerin de Zahavi ile önümüzdeki günlerde toplantı yapmayı planladığı belirtildi. İsrailli menajerin Türkiye'ye gelme ihtimali olduğu öne sürüldü.

Robert Lewandowski'nin hangi takıma transfer olacağı merak konusu

İSPANYOLLAR DUYURDU

Suudi Arabistan'dan da ilgi olduğu ifade edilen Robert Lewandowski için bir sürpriz iddianın İspanya'dan geldiği aktarıldı.

AS Gazetesi'nin, daha önce dünyaca ünlü golcüyü serbest bırakma kararı alan Barcelona'nın bu konuda geri adım attığını yazdığı belirtildi.

Robert Lewandowski'nin menajerliğini Pini Zahavi üstleniyor

İŞTE FENERBAHÇE'NİN SÖZLEŞME PLANI

Haberde, Barcelona'nın takımın en çok kazanan ismi olan Lewandowski'nin maaşında ciddi bir indirime gitmesi halinde 1 yıllık yeni sözleşme sunmaya hazır olduğu öne sürüldü.

Lewandowski transferi için yarışın kızıştığı belirtilirken, Fenerbahçe'nin ise en az 2 yıllık kontrat ve yüksek bir maaş önerisiyle bir adım öne çıkmak istediği kaydedildi.

Victor Osimhen ve Marco Asensio Galatasaray - Fenerbahçe maçında oynayacak mı?
Derbi öncesi gözler iki yıldızda

