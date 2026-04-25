Transfer yarışında Fenerbahçe'nin de devreye girdiği kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin, Robert Lewandowski'nin menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği ve önümüzdeki günlerde yeni bir toplantı planladığı iddia edildi.
FENERBAHÇE DE GAZA BASTI
İtalyan devinin, yarın Lewandowski'nin menajeri Pini Zahavi ile görüşeceği öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'nin de transfer için gaza bastığı kaydedildi.
Sarı-lacivertlilerin de Zahavi ile önümüzdeki günlerde toplantı yapmayı planladığı belirtildi. İsrailli menajerin Türkiye'ye gelme ihtimali olduğu öne sürüldü.
İSPANYOLLAR DUYURDU
Suudi Arabistan'dan da ilgi olduğu ifade edilen Robert Lewandowski için bir sürpriz iddianın İspanya'dan geldiği aktarıldı.
AS Gazetesi'nin, daha önce dünyaca ünlü golcüyü serbest bırakma kararı alan Barcelona'nın bu konuda geri adım attığını yazdığı belirtildi.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN SÖZLEŞME PLANI
Haberde, Barcelona'nın takımın en çok kazanan ismi olan Lewandowski'nin maaşında ciddi bir indirime gitmesi halinde 1 yıllık yeni sözleşme sunmaya hazır olduğu öne sürüldü.
Lewandowski transferi için yarışın kızıştığı belirtilirken, Fenerbahçe'nin ise en az 2 yıllık kontrat ve yüksek bir maaş önerisiyle bir adım öne çıkmak istediği kaydedildi.