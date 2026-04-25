23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde mehter tartışması bu kez Denizli'de yaşandı. Gaziantep'te CHP heyetinin çocuk mehteran takımına sırtını dönmesi gündem olurken, benzer bir kriz Pamukkale ilçesindeki bir okulda ortaya çıktı.

Pamukkale'de bulunan Zübeyde Hanım Anaokulu'nda düzenlenen 23 Nisan programında, bazı öğretmen ve velilerin ortak kararıyla hazırlanan mehter gösterisinin okul yönetimi tarafından programa alınmak istenmediği öne sürüldü.