CANLI YAYIN
Geri

Çocukların mehter gösterisinde skandal müdahale! Müziği kestiler

CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar ve beraberindeki heyetin mehter gösterisine sırtını dönmesinin yankıları sürerken, benzer bir skandal bu kez Denizli’de yaşandı. 23 Nisan etkinliğinde çocukların mehter gösterisi sırasında müzik kesildi, öğrenciler performanslarını müziksiz tamamladı.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Zübeyde Hanım Anaokulu'nda 23 Nisan programında mehter gösterisi sırasında bir kadın öğretmenin müziği kestiği iddia edildi.
  • Okul yönetiminin mehter gösterisini programa almak istemediği, görüşmeler sonrası sahneye çıkan öğrencilerin gösterilerini müziksiz tamamladığı öne sürüldü.
  • Eğitimciler ve veliler yaşananların çocuklar üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu belirterek okul yönetimine tepki gösterdi.
  • Gaziantep'te CHP İl Başkanı Vakkas Acar ve beraberindeki heyetin 23 Nisan kutlamalarında çocuk mehteran takımına sırtını dönmesi sosyal medyada tepki çekmişti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde mehter tartışması bu kez Denizli'de yaşandı. Gaziantep'te CHP heyetinin çocuk mehteran takımına sırtını dönmesi gündem olurken, benzer bir kriz Pamukkale ilçesindeki bir okulda ortaya çıktı.

Pamukkale'de bulunan Zübeyde Hanım Anaokulu'nda düzenlenen 23 Nisan programında, bazı öğretmen ve velilerin ortak kararıyla hazırlanan mehter gösterisinin okul yönetimi tarafından programa alınmak istenmediği öne sürüldü.

GÖSTERİ SIRASINDA MÜZİĞİ KESTİLER

Yapılan görüşmelerin ardından öğrencilerin sahneye çıkmasına izin verildi. Ancak mehter gösterisi devam ederken müzik sisteminin başına gelen bir kadın öğretmenin yayını kestiği iddia edildi.

Yaşanan müdahale salonda şaşkınlığa neden olurken, öğrenciler gösterilerini müziksiz şekilde tamamladı.

ÇOCUKLAR GÖSTERİYİ YARIM BIRAKMADI

Müziğin kesilmesine rağmen performanslarını sürdüren öğrencilerin tavrı salondakiler tarafından alkışlandı. Eğitimciler ve veliler ise yaşananların çocuklar üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu belirterek okul yönetimine tepki gösterdi.

GAZİANTEP'TEKİ CHP SKANDALININ YANKILARI SÜRÜYOR

23 Nisan kutlamaları kapsamında Gaziantep'te düzenlenen törende CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar ve beraberindeki il yönetiminin, çocuklardan oluşan mehteran takımının gösterisi sırasında sahneye sırtını dönmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

CHP İl Başkanı Acar, mehter takımını protesto ettiklerini belirterek, "Çocuklarımızın hala bu saray kültürüne özendirilmesini protesto ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan olay sosyal medyada yoğun tartışmalara neden olurken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da CHP'ye sert tepki göstermişti. Acar, "Kendi milletine sırtını dönmüş bir zihniyet bu" ifadelerini kullanmıştı.

Çanakkale’de 111 yıl sonra aynı ruh: 57. Alay yürüyüşü tamamlandı
SONRAKİ HABER

Çanakkale’de 111 yıl sonra aynı ruh

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler